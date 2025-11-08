Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta maçında Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Kaleci Ederson da performansıyla dikkat çekti. Çekya medyası da Brezilyalı eldivenin bu dikkat çeken performansını manşetlerine taşıdı ve "Büyük kaleci Ederson mükemmeldi" başlığını attı. İşte Çekya medyasından yansıyanlar;

IDNES: "Plzen'in kolayca kazanmak için fırsatları vardı. Fenerbahçe ile berabere kalarak 1 puan aldılar ve rakiplerini geride bıraktılar. Büyük kaleci Ederson mükemmeldi."

IROZHLAS: "Viktoria Plzen, turnuvada yenilmeyen beş takımdan biri olarak kaldı ve bir üst tura yükselme yolunda bir adım daha attı." ISPORT: "Viktoria Plzen, güçlü ama zaman zaman durgun rakibe karşı cesur bir performans sergiledi ve taraftarlarını memnun etti. Ev sahibi takımın performansı, kaleci Ederson tarafından engellendi."

TN.NOVA: "Hem Viktoria Plzen hem de Fenerbahçe, kolayca gole çevrilebilecek fırsatlar yakaladı. Ancak her iki kalecinin ve savunmaların zorlandığı maçta şans da savunmalara yardım etti."

AKTUALNE: "Plzen dev ekiple müthiş bir mücadele verdi. Çılgın finalde hakem, Türkleri çileden çıkardı. Viktoria Plzen turnuvadaki beş yenilgisiz takımdan biri olarak kalmayı başardı ve üst tura yükselme yolunda bir adım daha attı."

PLZENSKY: "Viktoria Plzen, Türk ekibi karşısında evinde aldığı bir puanla Avrupa'da yenilgisizliğini sürdürdü. Plzen için eksik olan tek şey goldü ancak üzülmek zorunda değiller çünkü eleme aşamasına bir adım daha yaklaştılar. Sekiz puana sahipler."

BLESK: "Viktoria Plzen, güçlü ama zaman zaman yavaş bir rakibe karşı cesur bir performansla taraftarının beğenisini kazandı. Çek ekibi böylece 4. maç sonunda da yenilgisizliğini sürdürdü. Plzen, Avrupa maçlarını nasıl oynayacağını biliyor."

RUIK: "Viktoria Plzen, Roma'nın ardından bir diğer favoriyle daha karşılaştı. Plzen, yıldızlarla dolu Türk ekibi ile golsüz berabere kaldı."