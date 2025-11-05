CANLI SKOR ANA SAYFA
Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak

Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz pazar oynanan dev derbide Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun liderlik planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 14:50
Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi galibiyetinin ardından moraller üst seviyeye çıktı.

Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak

Teknik Direktör Domenico Tedesco, elde edilen kritik zaferin ardından takım içinde liderlik hesaplarını netleştirdi.

Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak

Sarı-lacivertlilerde artık hedef, ligin ilk devresini zirvede kapatmak. İtalyan teknik adam Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak

Takvim'in haberine göre; Tedesco, toplantıda hem takımın genel durumunu değerlendirdi hem de önlerindeki maçlarla ilgili önemli mesajlar verdi:

Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak

GALATASARAY MAÇINI İŞARET ETTİ

"Önümüzde oynayacağımız 3 önemli maçımız var... 3 maçta Beşiktaş maçındaki ruhla sahada olmalıyız. Milli ara da olacak. Bu karşılaşmalardan 9 puan çıkarmalıyız. Özellikle Kadıköy'deki Galatasaray maçını kazanırsak, ligin ilk devresini lider bitiririz."

Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak

Tedesco'nun bu sözleri, takımda büyük bir motivasyon yarattı. Özellikle Beşiktaş derbisinde ortaya konan yüksek mücadele gücü ve taktik disiplin, teknik ekibin gelecek maçlar için en büyük dayanağı olacak.

Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak

Tedesco, oyuncularından aynı enerji ve konsantrasyonu sürdürmelerini isterken, hedefi net şekilde belirledi: "9 puan ve liderlik."

