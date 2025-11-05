Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz pazar oynanan dev derbide Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun liderlik planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Tedesco, toplantıda hem takımın genel durumunu değerlendirdi hem de önlerindeki maçlarla ilgili önemli mesajlar verdi:
GALATASARAY MAÇINI İŞARET ETTİ
"Önümüzde oynayacağımız 3 önemli maçımız var... 3 maçta Beşiktaş maçındaki ruhla sahada olmalıyız. Milli ara da olacak. Bu karşılaşmalardan 9 puan çıkarmalıyız. Özellikle Kadıköy'deki Galatasaray maçını kazanırsak, ligin ilk devresini lider bitiririz."
Tedesco'nun bu sözleri, takımda büyük bir motivasyon yarattı. Özellikle Beşiktaş derbisinde ortaya konan yüksek mücadele gücü ve taktik disiplin, teknik ekibin gelecek maçlar için en büyük dayanağı olacak.
