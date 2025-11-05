Sadece Jose ile

Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, geçen sezon rakibine yenilmişti. Son 6 sezonda sadece 1 kez Beşiktaş’a deplasmanda mağlup olan sarı lacivertlilerde o dönem takımın başındaki isim Mourinho’ydu. Kanarya sadece Jose’yle rakibine boyun eğdi.
