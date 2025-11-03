Zafer hasreti sona erdi

Fenerbahçe, derbilerdeki galibiyet hasretini dün akşam Tüpraş Stadı'nda bitirdi.

Geçen sezon Beşiktaş'a karşı çıktığı iki maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, bu sezon ise Dolmabahçe'deki karşılaşmayla galibiyete ulaştı. Kanarya ayrıca Beşiktaş'ın yeni stadının açıldığı 2016yılından bu yana ikinci kez ligde 3 puana ulaştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında en son 2023- 2024 sezonunda 3-1 kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler geçen sezon Beşiktaş ve G.Saray'a karşı 5 resmi maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik almıştı.