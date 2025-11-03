CANLI SKOR ANA SAYFA
Zafer hasreti sona erdi

Zafer hasreti sona erdi

Fenerbahçe, derbilerdeki galibiyet hasretini dün akşam Tüpraş Stadı'nda bitirdi.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Zafer hasreti sona erdi

Fenerbahçe, derbilerdeki galibiyet hasretini dün akşam Tüpraş Stadı'nda bitirdi.

Geçen sezon Beşiktaş'a karşı çıktığı iki maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, bu sezon ise Dolmabahçe'deki karşılaşmayla galibiyete ulaştı. Kanarya ayrıca Beşiktaş'ın yeni stadının açıldığı 2016yılından bu yana ikinci kez ligde 3 puana ulaştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında en son 2023- 2024 sezonunda 3-1 kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler geçen sezon Beşiktaş ve G.Saray'a karşı 5 resmi maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik almıştı.

Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi 07:28
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:14
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:47
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:44
Dev derbide kazanan F.Bahçe! 23:58
Tedesco: Rakipleri umursamıyorum 23:58
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 23:57
Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! 23:57
Konya'da kazanan Samsunspor! 23:57
Kayserispor ilk galibiyetini aldı! 23:57
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 23:57