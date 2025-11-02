Hasret bitecek

Süper Lig'de bugün Beşiktaş'a konuk olmaya hazırlanan F.Bahçe'de son yıllarda derbilerde yaşanan kötü sonuçlar dikkat çekiyor. Ezeli rakipleri G.Saray ve Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı son 5 derbinin 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler sadece 1 kez sahadan puanla ayrıldı. Bu süreçte Beşiktaş'a karşı 2 kez kaybeden Sarı Kanarya, G.Saray önünde de 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik gördü. Şimdi kötü gidişi tersine çevirmek isteyen F.Bahçe'de tüm planlar sahadan 3 puanla ayrılmak üzerine kurulmuş durumda.

GALİBİYET SERİNE DEVAM

Sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho'nun başaramadığını gerçekleştirmek isteyen teknik direktör Domenico Tedesco da ilk derbi sınavına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Geldiği ilk haftalarda büyük bir tepki toplayan ancak daha sonra takımın sergilediği başarılı performansla övgüleri toplayan İtalyan çalıştırıcı, 3 puana kenetlenmiş durumda. Tüpraş Stadı'nda oynanan son 5 derbinin sadece birini kaybeden ve 3 kez berabere kalan Fenerbahçe, ligde son 2 maçtır yakaladığı galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe'de derbinin hazırlıkları dün yapılan antrenmanla sona erdi. İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada bütün oyuncular yer alırken, Beşiktaş derbisinin taktik antrenmanı üzerinde duruldu.

ÖNE GEÇEN KAYBETMİYOR

İki takım arasındaki son 41 maçta ilk golü atan takım sadece 4 kez yenildi. 37'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 41 randevuda öne geçen takımlar 24 kez kazanırken, 13 mücadele ise berabere sona erdi. Bu maçlarda F.Bahçe 23, Beşiktaş ise 16 kez öne geçmeyi başardı.

TALISCA FORMDA

Daha önce formasını giydiği Beşiktaş'a karşı geçen sezon ilk kez forma giyen Talisca, deplasmana ise ilk kez çıkacak. Geçen yıl Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazanırken, Talisca 90 dakika forma giymişti. Bu sezon resmi maçlarda 6 gol atan Brezilyalı oyuncu, bugün de formunu sürdürmek istiyor.

SARAN'IN HEYECANI

F.Bahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, ilk derbisini yaşayacak. 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Saran, sarılacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak. Saran ile sarı-lacivertliler çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

DEPLASMANDA BİR İLERİ BİR GERİ

Süper Lig'de bu sezon 5 deplasman maçına çıkan F.Bahçe bir türlü istikrar sağlayamadı. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK karşısında galibiyete uzanırken, Göztepe, Kasımpaşa ve Samsunspor ile ise yenişemedi. Fenerbahçe 5 maç sonunda dış sahada 9 puan toplayabildi.

FENER'DE EKSİK YOK

Kritik derbi öncesinde F.Bahçe'de eksik bir oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan'ın teknik tercihlerle kadroya alınması beklenmezken, tamamen iyileşen Jhon Duran ise kadroda yer alacak. İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı kararları ise devam ediyor.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Sarı Kanarya'da bugün oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde oynadıkları maçlarda 3'er sarı kart gören İsmail ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda iç sahada oynanacak Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

GOL UMUDU EN-NESYRI

Sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Youssef En Neysri bu sezon F.Bahçe'nin en skorer ismi oldu. 28 yaşındaki Faslı futbolcu ligde 6, Avrupa'da ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Attığı 7 golle sezonun en skorer ismi olan Nesyri, G.Antep FK deplasmanında da rakibini 2 kez avlamıştı.