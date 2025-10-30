Talisca heyecanı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TEDESCO ÇOK GÜVENİYOR

Anderson Talisca, Beşiktaş derbisi öncesinde yakaladığı form grafiğiyle öne çıkıyor. Gaziantep deplasmanında attığı enfes gollerle ayakta alkışlanan Talisca, eski takımı Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de ilk kez rakip olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun en önemli kozlarından ve hamlelerinden biri olması beklenen 31 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde bu sezon 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ

Domenico Tedesco'nun Talisca'nın hücumdaki özelliklerinden faydalanmak istediği aktarıldı. Deneyimli yıldızın ceza sahası dışından şutları, frikik gücü, asist özelliği, duran top başarısı, hava toplarına hakim olması ve hücumda tüm bölgelerde oynayabilmesi sayesinde önemli bir koz olduğu vurgulanıyor. Ayrıca Talisca'nın Beşiktaş derbisine farklı bir motivasyonla da hazırlandığı bildirildi.

GOL YÜZDESİ YÜKSEK

Talisca, geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de önemli bir gol yüzdesi yakaladı. Brezilyalı futbolcu şimdiye kadar Fenerbahçe formasıyla 38 maçta 18 gol, 3 asistlik bir performans yakaladı. Bu sezon özelinde ise 15 resmi maçta 6 gol, 1 asistle oynayan 31 yaşındaki futbolcu, başarılı bir görüntü çizdi.

Talisca, bu sezon Süper Lig'de 10 maçta 5 oynarken rakip filelere 5 gol bıraktı ve 1 asist yaptı.