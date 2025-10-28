Fener seriye bağladı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe seriye bağladı... Milli ara dönüşünde Fatih Karagümrük'ü evinde mağlup eden sarı-lacivertliler, dün de ligin dişli ekibi Gaziantep FK'yı deplasmanda devirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde ilk kez üst üste ikinci karşılaşmasında da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, oynadığı oyunla da taraftarlarını mest etti. Sarı-lacivertlilere Gaziantep'te zaferi getiren golleri; Faslı yıldız Youssef En-Nesyri ile Brezilyalı süper star Anderson Talisca kaydetti.

YILDIZLAR SAHNE ALDI

Sarı lacivertliler, karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte ön alan baskısına başladı. Bu baskı sonrasında kazanılan serbest vuruşta Kerem ortaladı, En-Nesyri, ağları sarstı. Faslı golcü, 22'de de Asensio'nun 'al da at' pasında farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda ise 78'de yerini Anderson Talisca'ya bıraktı. Sambacı da Nesyri gibi duble yaptı. Önce 81'de harika bir frikikle skoru 3-0 yaptı. Bu golden 7 dakika sonra da maçın skorunu ilan etti. Fenerbahçe, puanını 22'ye çıkardı ve zirve yarışına devam etti.

Kazanan 11'ini bozmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçının kazanan 11'ini dünkü Gaziantep FK deplasmanında bozmadı. İtalyan çalıştırıcı, Ederson, Semedo, Milan Skriniar, Jayden, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Nesyri'yi sahaya sürdü. 55'te ise Kerem'le Alvarez'i çıkardı. Fred ile Oğuz Aydın'ı oyuna aldı.

İkili yine sarı kart gördü

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezleri arasına giren İsmail Yüksek ile Edson Alvarez, Stuttgart karşılaşmasının ardından dün Gaziantep FK deplasmanında yine sarı kart gördüler. Meksikalı oyuncu 25'te Luis Perez'e yaptığı hareket sonrasında kart gördü. İsmail Yüksek de 47'nci dakikada Arda Kızıldağ'a müdahalesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Duran yedek başladı

Benfica maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun bir süre formasından uzak kalan golcü oyuncu Jhon Duran, Stuttgart mücadelesinin son anlarında şans bulmuştu. Kolombiyalı golcü, dün de Gaziantep FK mücadelesinin kadrosunda yer aldı ve maça yedek kulübesinde başladı. Jhon Duran, bu sezon ligde Göztepe ve Kocaelispor maçlarında forma giymişti.

Taraftardan 90 dakika tam destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep'te kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Takımlarına 90 dakika boyunca hiç susmadan destek veren sarı-lacivertli futbolseverler, alınan farklı galibiyetten dolayı oldukça mutluydu. Taraftarlar, karşılaşmanın ardından da takımı çağırarak ayakta alkışladı. Futbolcular da taraftara aynı şekilde karşılık verdi.