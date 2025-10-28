CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fener seriye bağladı

Fener seriye bağladı

Fenerbahçe, Karagümrük’ün ardından Gaziantep’i de devirdi ve Tedesco yönetiminde ligde ilk kez üst üste ikinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Zaferi; Nesyri ve Talisca getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fener seriye bağladı

Fenerbahçe seriye bağladı... Milli ara dönüşünde Fatih Karagümrük'ü evinde mağlup eden sarı-lacivertliler, dün de ligin dişli ekibi Gaziantep FK'yı deplasmanda devirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde ilk kez üst üste ikinci karşılaşmasında da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, oynadığı oyunla da taraftarlarını mest etti. Sarı-lacivertlilere Gaziantep'te zaferi getiren golleri; Faslı yıldız Youssef En-Nesyri ile Brezilyalı süper star Anderson Talisca kaydetti.

YILDIZLAR SAHNE ALDI

Sarı lacivertliler, karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte ön alan baskısına başladı. Bu baskı sonrasında kazanılan serbest vuruşta Kerem ortaladı, En-Nesyri, ağları sarstı. Faslı golcü, 22'de de Asensio'nun 'al da at' pasında farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda ise 78'de yerini Anderson Talisca'ya bıraktı. Sambacı da Nesyri gibi duble yaptı. Önce 81'de harika bir frikikle skoru 3-0 yaptı. Bu golden 7 dakika sonra da maçın skorunu ilan etti. Fenerbahçe, puanını 22'ye çıkardı ve zirve yarışına devam etti.

Kazanan 11'ini bozmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçının kazanan 11'ini dünkü Gaziantep FK deplasmanında bozmadı. İtalyan çalıştırıcı, Ederson, Semedo, Milan Skriniar, Jayden, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Nesyri'yi sahaya sürdü. 55'te ise Kerem'le Alvarez'i çıkardı. Fred ile Oğuz Aydın'ı oyuna aldı.

İkili yine sarı kart gördü

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezleri arasına giren İsmail Yüksek ile Edson Alvarez, Stuttgart karşılaşmasının ardından dün Gaziantep FK deplasmanında yine sarı kart gördüler. Meksikalı oyuncu 25'te Luis Perez'e yaptığı hareket sonrasında kart gördü. İsmail Yüksek de 47'nci dakikada Arda Kızıldağ'a müdahalesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Duran yedek başladı

Benfica maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun bir süre formasından uzak kalan golcü oyuncu Jhon Duran, Stuttgart mücadelesinin son anlarında şans bulmuştu. Kolombiyalı golcü, dün de Gaziantep FK mücadelesinin kadrosunda yer aldı ve maça yedek kulübesinde başladı. Jhon Duran, bu sezon ligde Göztepe ve Kocaelispor maçlarında forma giymişti.

Taraftardan 90 dakika tam destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep'te kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Takımlarına 90 dakika boyunca hiç susmadan destek veren sarı-lacivertli futbolseverler, alınan farklı galibiyetten dolayı oldukça mutluydu. Taraftarlar, karşılaşmanın ardından da takımı çağırarak ayakta alkışladı. Futbolcular da taraftara aynı şekilde karşılık verdi.

G.Saray için sürpriz kaleci iddiası!
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
CANLI ANLATIM | AFAD sahada: Balıkesir'de 6.1 ve 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi | Son durum ne?
Gaziantep'te kazanan F.Bahçe!
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saran: Bunu başından beri söylüyorduk! Saran: Bunu başından beri söylüyorduk! 00:14
Gaziantep'te kazanan F.Bahçe! Gaziantep'te kazanan F.Bahçe! 00:14
Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 00:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:14
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı 00:14
Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! 00:14
Daha Eski
Beşiktaş resmi hesaptan duyurdu! Beşiktaş resmi hesaptan duyurdu! 00:13
Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! 00:13
F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması! F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması! 00:13
Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... 00:14
Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! 00:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama 00:14