TRANSFER HABERİ: Merih Demiral geleceği hakkında kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun geleceği hakkında kararını verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 12:55
Transfer iddialarında ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun son olarak geleceğine dair dikkat çeken bir karar aldığı öğrenildi.

Al-Ahli ile olan sözleşmesinin bu sezonun sonunda bitecek olması sebebiyle sarı-lacivertlilerin gelecek yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı 27 yaşındaki isim, mevcut kulübüyle sözleşme uzatma kararı aldı ve görüşmelere başladı.

Öte yandan Suudi ekibinin milli oyuncunun maaşında iyileştirmeye gideceği de belirtildi.

2023 yılından bu yana Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, kulübüyle şimdiye kadar 78 maça çıkarken 3 gol 4 asistlik performans gösterdi.

