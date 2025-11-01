TRANSFER HABERİ: Merih Demiral geleceği hakkında kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Transfer iddialarında ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun son olarak geleceğine dair dikkat çeken bir karar aldığı öğrenildi.
Al-Ahli ile olan sözleşmesinin bu sezonun sonunda bitecek olması sebebiyle sarı-lacivertlilerin gelecek yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı 27 yaşındaki isim, mevcut kulübüyle sözleşme uzatma kararı aldı ve görüşmelere başladı.
Öte yandan Suudi ekibinin milli oyuncunun maaşında iyileştirmeye gideceği de belirtildi.
