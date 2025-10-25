Gözler yeniden Süper Lig'de

Stuttgart galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe'de gözler artık Süper Lig'e çevrildi. Ligde arka arkaya iki kritik deplasmana çıkacak sarı-lacivertliler, ilk olarak pazartesi akşamı Gaziantep'e konuk olacak. Domenico Tedesco ve öğrencileri, 2 Kasım Pazar da Beşiktaş'la Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Ligde iki kritik deplasmana çıkacak Fenerbahçe'de hedef 6 puan olarak belirlendi.
