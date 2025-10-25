CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Gözler yeniden Süper Lig'de

Gözler yeniden Süper Lig'de

Stuttgart galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe'de gözler artık Süper Lig'e çevrildi. Ligde arka arkaya iki kritik deplasmana çıkacak sarı-lacivertliler, ilk olarak pazartesi akşamı Gaziantep'e konuk olacak. Domenico Tedesco ve öğrencileri, 2 Kasım Pazar da Beşiktaş'la Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Ligde iki kritik deplasmana çıkacak Fenerbahçe'de hedef 6 puan olarak belirlendi.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
SON DAKİKA
