Haberler Fenerbahçe Saran'dan TFF'ye ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu’na ziyarette bulundu, görüşmeler gerçekleştirdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yöneticiler, dün Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarette bulundu. Başkan Sadettin Saran, göreve seçildikten sonra yönetim kuruluyla beraber ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz: "Sıcak bir ortamda nezaket ziyareti gerçekleştirdik. TFF'den sadece şeffaflık istedik, herhangi bir özel konu konuşulmadı. Hacıosmanoğlu ve Mecnun Bey'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da "Geldik ve tanıştık. Şeffaf bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra da haftada bir geleceğiz ve görüşeceğiz. Güzel bir görüşme oldu" diye belirtti.

F.Bahçe'de Merih Demiral sesleri!
SON DAKİKA
