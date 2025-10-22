Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran Avrupa'da gündem oldu!

Fenerbahçe'ye çok büyük umutlarla transfer edilen fakat geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir sarı-lacivertli formayı terletemeyen Jhon Duran ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu ile ilgili son olarak İspanya basını dikkat çeken bir habere yer verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı nedeniyle bir türlü form tutturamayan Jhon Duran, İspanyol Marca gazetesinde manşete taşındı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; 1 yıllığına sarı-lacivertlilere kiralanan 21 yaşındaki genç forvetin, finansal ve sportif bir skandalın merkezinde yer aldığı, kira bedelinin fahiş maliyeti, sahadaki yokluğuyla keskin bir tezat oluşturduğu aktarıldı.
Türk medyasının Duran'ı, taraftarın sabrını tüketen başarısız bir yatırım olarak nitelendirdiği de eklendi.
