Fener farkı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray MCT'yi 85-76 yendi. Ligde bu sezon oynanan ilk derbi müsabakasında gülen taraf sarı- lacivertliler oldu. Maça iyi başlayan F.Bahçe Beko, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan sarı- lacivertliler devreye 44-42'lik skor ile gitmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte son derece çekişmeli bir mücadele vardı. Son çeyreğe konuk ekip 58-56 ile gitti. Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko 3 sayıdan bulduğu isabetlerle galibiyete uzanmasını bildi: 85-76.

BAŞKAN SARAN MAÇA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Basketbol Süper Lig'de Fenerbahçe Beko'nun Galatasaray MCT'yi yendiği maçı Basketbol Gelişim Merkezi'nde izledi. Sarı-lacivertli oyuncularla yan yana oturan Saran galibiyet sonrası takımı kutladı.