CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fener farkı

Fener farkı

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Lig’de ezeli rakibi Galatasaray’ı deplasmanda mağlup etmesini bildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fener farkı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray MCT'yi 85-76 yendi. Ligde bu sezon oynanan ilk derbi müsabakasında gülen taraf sarı- lacivertliler oldu. Maça iyi başlayan F.Bahçe Beko, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan sarı- lacivertliler devreye 44-42'lik skor ile gitmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte son derece çekişmeli bir mücadele vardı. Son çeyreğe konuk ekip 58-56 ile gitti. Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko 3 sayıdan bulduğu isabetlerle galibiyete uzanmasını bildi: 85-76.

BAŞKAN SARAN MAÇA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Basketbol Süper Lig'de Fenerbahçe Beko'nun Galatasaray MCT'yi yendiği maçı Basketbol Gelişim Merkezi'nde izledi. Sarı-lacivertli oyuncularla yan yana oturan Saran galibiyet sonrası takımı kutladı.

Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'dan Türkiye'ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
Kanarya zirve yarışında hata yapmadı!
Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! 00:40
Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... 00:40
Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! 00:39
Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! 00:39
En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:39
Gol ofsayta takıldı! Gol ofsayta takıldı! 00:39
Daha Eski
Talisca'ya Kadıköy'de tepki! Talisca'ya Kadıköy'de tepki! 00:39
F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! 00:39
Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra... Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra... 00:39
Sane Almanya'da gündem oldu! Sane Almanya'da gündem oldu! 00:39
B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... 00:39
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 00:39