CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco için karar verildi! Kaderini belirleyecek maçlar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco için karar verildi! Kaderini belirleyecek maçlar...

Domenico Tedesco’ya Başkan Saran 6 maçlık kredi açtı. İtalyan çalıştırıcı, kasım ayındaki milli araya kadar oynanacak 6 maçtan maksimum puanı çıkaramazsa ayrılık yaşanacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco için karar verildi! Kaderini belirleyecek maçlar...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında 'Tedesco ile sezon sonuna kadar yola devam edecek misiniz?' sorusuna "Tabii ki ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz" cevabını verdi. Saran'ın bu cevabı vermesinin nedeni oynanan oyunu ve alınan sonuçları beğenmemesi... Başkan, geçtiğimiz günlerde İtalyan çalıştırıcıyla bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede başkan Saran'ın Tedesco'ya 6 maçlık kredi verdiği ortaya çıktı. Eğer 40 yaşındaki teknik adam, kasım ayındaki milli araya kadar oynanacak olan 6 karşılaşmadan maksimum puanı alamazsa; Fenerbahçe macerasının sonuna gelecek. Tabii ki Domenico Tedesco'yla birlikte futbol direktörü Devin Özek'le de bu durumda yollar ayrılacak.

İŞTE KADERİNİ BELİRLEYECEK OLAN 6 MAÇ

Karagümrük, Stuttgart, Gaziantep(D), Beşiktaş(D), Plzen(D), Kayserispor

AYRILIK HALİNDE KOCAMAN

Domenico Tedesco, bu 6 karşılaşmadan en az 5 galibiyet almak zorunda. Özellikle ligdeki 4 mücadeleden 12 puan çıkmaması halinde veda gerçekleşecek. Tedesco'nun gitmesi halinde ise yerine düşünülen tek isim var; Aykut Kocaman...

G.Saray'a gençlik aşısı! Buruk yeşil ışık yaktı
Idefix - REKLAM
DİĞER
FIFA Dünya sıralaması güncellendi! A Milli Futbol Takımı yükselişe geçti...
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
İrfan Can'dan ayrılık sinyali!
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 00:29
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 23:41
Kayseri'de Jung 3 ay yok! Kayseri'de Jung 3 ay yok! 23:17
İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! 23:16
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! 23:16
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor 23:16
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 23:16
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 23:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 23:16
Lille'den Berke Özer açıklaması! Lille'den Berke Özer açıklaması! 23:16