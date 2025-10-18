FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci’den ayrılık sinyali! Kadro dışı kararından çok rahatsız

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, yaşanan gelişmeler sonrası menajerine ve yakın çevresine dert yandı. Milli futbolcu, "Bu durumu hak etmedim, Dünya Kupası'na gitmek istiyorum" diyerek devre arasında ayrılabileceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Son dönemde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin yakın çevresi ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli futbolcunun "Ben milli takımla Dünya Kupası'na gideceğim. Uzun süre kadro dışı kalamam, kısa sürede takıma dönmem gerekiyor. Eğer bu durum uzun sürecekse başkanla görüşmek istiyorum, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyorum. Bu durumu hak etmedim" ifadelerini kullandığı belirtildi.
30 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, bu sezon Sarı- Lacivertli formayla yalnızca 12 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İrfan Can Kahveci'nin son günlerde Beşiktaş ile anıldığı iddiaları da gündemde yer alıyor. Öte yandan, Samsunspor karşılaşması ve devamında yaşanan gelişmeler nedeniyle İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.