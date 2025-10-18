CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci’den ayrılık sinyali! Kadro dışı kararından çok rahatsız

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci’den ayrılık sinyali! Kadro dışı kararından çok rahatsız

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, yaşanan gelişmeler sonrası menajerine ve yakın çevresine dert yandı. Milli futbolcu, "Bu durumu hak etmedim, Dünya Kupası'na gitmek istiyorum" diyerek devre arasında ayrılabileceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci’den ayrılık sinyali! Kadro dışı kararından çok rahatsız

Son dönemde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin yakın çevresi ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci’den ayrılık sinyali! Kadro dışı kararından çok rahatsız

Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli futbolcunun "Ben milli takımla Dünya Kupası'na gideceğim. Uzun süre kadro dışı kalamam, kısa sürede takıma dönmem gerekiyor. Eğer bu durum uzun sürecekse başkanla görüşmek istiyorum, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyorum. Bu durumu hak etmedim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci’den ayrılık sinyali! Kadro dışı kararından çok rahatsız

30 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, bu sezon Sarı- Lacivertli formayla yalnızca 12 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci’den ayrılık sinyali! Kadro dışı kararından çok rahatsız

İrfan Can Kahveci'nin son günlerde Beşiktaş ile anıldığı iddiaları da gündemde yer alıyor. Öte yandan, Samsunspor karşılaşması ve devamında yaşanan gelişmeler nedeniyle İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

F.Bahçe'den Ceballos hamlesi!
Idefix - REKLAM
DİĞER
Domenico Tedesco'dan Ederson kararı! Karagümrük maçında oynayacak mı?
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
G.Saray'dan 40 milyon Euro'luk operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 00:29
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 23:41
Kayseri'de Jung 3 ay yok! Kayseri'de Jung 3 ay yok! 23:17
İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! 23:16
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! 23:16
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor 23:16
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 23:16
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 23:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 23:16
Lille'den Berke Özer açıklaması! Lille'den Berke Özer açıklaması! 23:16