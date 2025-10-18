CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken sözler! "Üç ay sonra..."

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken sözler! "Üç ay sonra..."

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 12:33 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 13:08
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken sözler! "Üç ay sonra..."

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Çocuklar ağlıyor, benim kızım ağlıyor! Ayıp! Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın!

Fenerbahçe'nin kötülüğünü ben ister miyim? Bugün konuştuğunuz, 'Satalım' dediğiniz her şeyi biz aldık! Her şeyi anlatacağım!

Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim, kimseye çağrı yapmadım. Murat Bey burada masal anlattı! Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Hepsinizi biz aldık. Bazılarını kulüp parasıyla, bazılarını cebimizdeki para ile aldık!

"ÜÇ AY SONRA..."

Sadettin Saran Bey ve ekibinden bizim ne kadar borç bıraktığımızı tespit edip açıklamalarını istiyorum. Üç ay sonra çok değişik konuşma yapacağım, yeter! Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz.

Ben yetki aldım ama Fenerbahçe'nin malını satmadım, arsa aldım! 200 Milyon doların üstünde arsa geliri var. Siz de arsa alın, kulübe bırakalım.

Kafanız almıyor, 1 Milyon Üye projesini neden yaptık? Bu proje kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. Orayı yapmaya talibim. Kayseri'de yarım kalan yerimiz var. Toplayalım parayı aramızda, yapalım. Antalya'da yapılan yerleri derneklere verin, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilmiyor... Gerekirse dışarıdan toplanıp gücümüz yettiğince yapalım.

Sermaye arttırımı yapacak mısınız? Söyleyin, bilelim. Anlatın ve biz de izin verelim. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen şekilde karşıyız. 25 Eylül'de borç durumunu ortaya koyun. Yenisiniz ama açıklamazsanız günahı sizin boynunuza kalır. 2018'de bizim bıraktığımız rakamı ve mal varlığını da açıklayın.

Divan Kurulu'na takım elbise ile gelmenizi rica ediyorum. Yazın geldim, havuzdan çıkmış ve şortla oturuyor. Olmaz bakın burada her şey çekiliyor.

