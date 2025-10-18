Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken sözler! "Üç ay sonra..."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Çocuklar ağlıyor, benim kızım ağlıyor! Ayıp! Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın!

🟡🔵 Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım: Ben, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye geçen sene aday oldum. Çocuklar ağlıyor. Benim kızım ağlıyor, ben ondan biliyorum. pic.twitter.com/fUIHL78Bp6 — A Spor (@aspor) October 18, 2025

Fenerbahçe'nin kötülüğünü ben ister miyim? Bugün konuştuğunuz, 'Satalım' dediğiniz her şeyi biz aldık! Her şeyi anlatacağım!

🟡🔵 Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'ye nasıl düşman oluruz ya? Bugün "Bunu satalım, şunu yapalım" dediğiniz her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları aldı. pic.twitter.com/tVxHPXzCQm — A Spor (@aspor) October 18, 2025

Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim, kimseye çağrı yapmadım. Murat Bey burada masal anlattı! Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Hepsinizi biz aldık. Bazılarını kulüp parasıyla, bazılarını cebimizdeki para ile aldık!

Sadettin Saran Bey ve ekibinden bizim ne kadar borç bıraktığımızı tespit edip açıklamalarını istiyorum. Üç ay sonra çok değişik konuşma yapacağım, yeter! Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz.

Ben yetki aldım ama Fenerbahçe'nin malını satmadım, arsa aldım! 200 Milyon doların üstünde arsa geliri var. Siz de arsa alın, kulübe bırakalım.

Kafanız almıyor, 1 Milyon Üye projesini neden yaptık? Bu proje kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. Orayı yapmaya talibim. Kayseri'de yarım kalan yerimiz var. Toplayalım parayı aramızda, yapalım. Antalya'da yapılan yerleri derneklere verin, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilmiyor... Gerekirse dışarıdan toplanıp gücümüz yettiğince yapalım.

Sermaye arttırımı yapacak mısınız? Söyleyin, bilelim. Anlatın ve biz de izin verelim. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen şekilde karşıyız. 25 Eylül'de borç durumunu ortaya koyun. Yenisiniz ama açıklamazsanız günahı sizin boynunuza kalır. 2018'de bizim bıraktığımız rakamı ve mal varlığını da açıklayın.

Divan Kurulu'na takım elbise ile gelmenizi rica ediyorum. Yazın geldim, havuzdan çıkmış ve şortla oturuyor. Olmaz bakın burada her şey çekiliyor.