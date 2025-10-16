FENERBAHÇE HABERLERİ | Samandıra'da yeni dönem başladı! Mert Hakan ve Tedesco…

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başkanlık görevine Sadettin Saran'ın gelmesinin ardından değişim rüzgarları başladı. Sarı-lacivertlilerde Samandıra'da sıcak gelişmelerin yaşandığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe'de başkanlık görevine Sadettin Saran'ın gelmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Saran'ın büyük önem verdiği Samandıra'da dikkat çeken adımlar atılıyor. Kanarya'da ilk olarak Teknik Direktör Domenico Tedesco tamamen saha içine odaklandı.
Sabah'ın haberine göre; İtalyan çalıştırıcının yardımcılarıyla beraber tesislerde kaldığı hatta gece gündüz demeden mesai yaptığı aktarıldı. Tedesco'nun milli arayı iyi değerlendirdiği, rakipleri analiz ettiği ve yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'de kaptanların da sorumluluk alarak takımın ayağa kalması için çaba gösterdiği belirtiliyor. Bu doğrultuda Mert Hakan Yandaş'ın bütün zamanını Samandıra'da geçirdiği belirtildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Deneyimli futbolcunun tesisteki personelden takım arkadaşlarına kadar herkesle yakından ilgilendiği vurgulandı. Sakatlığını atlatan futbolcunun kısa sürede sahalara dönmeyi beklediği ifade edildi. Aynı şekilde takımdaki diğer kaptanlar Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün de sürekli sorumluluk alarak hareket ettiği bilgisi var.
YÖNETİM YAKINDAN İLGİLENİYOR
Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran ve futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları'nın devamlı Samandıra'ya giderek futbol takımı ve teknik heyetle oldukça yakından ilgilendiği kaydedildi.