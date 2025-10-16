CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERLERİ | Samandıra'da yeni dönem başladı! Mert Hakan ve Tedesco…

FENERBAHÇE HABERLERİ | Samandıra'da yeni dönem başladı! Mert Hakan ve Tedesco

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başkanlık görevine Sadettin Saran'ın gelmesinin ardından değişim rüzgarları başladı. Sarı-lacivertlilerde Samandıra'da sıcak gelişmelerin yaşandığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 15:37
FENERBAHÇE HABERLERİ | Samandıra'da yeni dönem başladı! Mert Hakan ve Tedesco…

Fenerbahçe'de başkanlık görevine Sadettin Saran'ın gelmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Saran'ın büyük önem verdiği Samandıra'da dikkat çeken adımlar atılıyor. Kanarya'da ilk olarak Teknik Direktör Domenico Tedesco tamamen saha içine odaklandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Samandıra'da yeni dönem başladı! Mert Hakan ve Tedesco…

Sabah'ın haberine göre; İtalyan çalıştırıcının yardımcılarıyla beraber tesislerde kaldığı hatta gece gündüz demeden mesai yaptığı aktarıldı. Tedesco'nun milli arayı iyi değerlendirdiği, rakipleri analiz ettiği ve yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Samandıra'da yeni dönem başladı! Mert Hakan ve Tedesco…

Fenerbahçe'de kaptanların da sorumluluk alarak takımın ayağa kalması için çaba gösterdiği belirtiliyor. Bu doğrultuda Mert Hakan Yandaş'ın bütün zamanını Samandıra'da geçirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Samandıra'da yeni dönem başladı! Mert Hakan ve Tedesco…

Deneyimli futbolcunun tesisteki personelden takım arkadaşlarına kadar herkesle yakından ilgilendiği vurgulandı. Sakatlığını atlatan futbolcunun kısa sürede sahalara dönmeyi beklediği ifade edildi. Aynı şekilde takımdaki diğer kaptanlar Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün de sürekli sorumluluk alarak hareket ettiği bilgisi var.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Samandıra'da yeni dönem başladı! Mert Hakan ve Tedesco…

YÖNETİM YAKINDAN İLGİLENİYOR

Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran ve futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları'nın devamlı Samandıra'ya giderek futbol takımı ve teknik heyetle oldukça yakından ilgilendiği kaydedildi.

