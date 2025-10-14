CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sular ısınıyor! O isimden yabancı tepkisi

Fenerbahçe'de sular ısınıyor! O isimden yabancı tepkisi

Fenerbahçe'de sadece yerli futbolcuların kadro dışı bırakılması huzursuzluk yarattı. Sarı-lacivertli ekipte o ismin yabancı futbolculara neden ceza verilmediğine dair yönetim ile görüşme yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de sular ısınıyor! O isimden yabancı tepkisi

Son dönemde Fenerbahçe'de yaşanan kadro dışı kararları, özellikle yerli futbolcular arasında büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda. Sarı-Lacivertli takımda oluşan huzursuzluğun temelinde, alınan kararların sadece yerli oyuncuları kapsaması ve yabancı futbolcuların bu durumdan etkilenmemesi yer alıyor.

Fenerbahçe'de sular ısınıyor! O isimden yabancı tepkisi

Edinilen bilgilere göre, İrfan Can Kahveci, Archie Brown ile tartıştıktan sonra "takım huzurunu bozmak" gerekçesiyle kadro dışı kararına tabi tutuldu.

Fenerbahçe'de sular ısınıyor! O isimden yabancı tepkisi

YERLİ FUTBOLCULAR RAHATSIZ

Samsunspor maçının 67. dakikasında ise Teknik Direktör Tedesco, tüm değişiklik hakkını kullanmasına rağmen saha kenarında ısınan Cenk Tosun'un üzerindeki yeleği sinirle yere fırlatıp kulübeye oturması, yaşanan sıkıntıların faturası olarak yorumlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de sular ısınıyor! O isimden yabancı tepkisi

Takvim'in haberine göre, Bu gelişmeler ışığında, takımda önemli bir isim olan Mert Hakan Yandaş'ın, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile konuyu masaya yatırmak üzere bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Mert Hakan'ın özellikle yerli oyuncuların yaşadığı rahatsızlığı ve alınan kararların adaletsizliğini Saran'a ileteceği belirtildi.

Aslan'dan 10 numara bombası!
F.Bahçe'den Benzema sürprizi!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
G.Saray rotasını orta sahaya çevirdi! Osimhen'den bilgi aldı
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... 00:05
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Daha Eski
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05
Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz 00:05
Buruk'tan Singo açıklaması! Buruk'tan Singo açıklaması! 00:05