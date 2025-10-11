İşte Fenerbahçe’de gidecekler listesi! Devre arasında yıldızlar yolcu

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini sürdürürken bir yandan da devre arası transfer planlamasını şekillendiriyor. Sarı-lacivertli yönetim ve teknik direktör Domenico Tedesco, hem gelecek isimler hem de takımdan ayrılması planlanan futbolcular konusunda kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

TEDESCO'NUN TEK DERDİ: ZAMAN Göreve geldiği günden bu yana takımı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcayan Domenico Tedesco, adeta Samandıra'ya kamp kurdu. Ekibiyle birlikte günün büyük bölümünü tesislerde geçiren İtalyan teknik adam, oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaparak bireysel performanslarını artırmaya çalışıyor.