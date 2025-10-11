İşte Fenerbahçe’de gidecekler listesi! Devre arasında yıldızlar yolcu
Fenerbahçe'de zirve hedefi sürerken kış transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Domenico Tedesco yönetiminde yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerde, hem kadro planlaması hem de olası ayrılıklar netleşti. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini sürdürürken bir yandan da devre arası transfer planlamasını şekillendiriyor. Sarı-lacivertli yönetim ve teknik direktör Domenico Tedesco, hem gelecek isimler hem de takımdan ayrılması planlanan futbolcular konusunda kapsamlı bir çalışma yürütüyor.
TEDESCO'NUN TEK DERDİ: ZAMAN
Göreve geldiği günden bu yana takımı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcayan Domenico Tedesco, adeta Samandıra'ya kamp kurdu. Ekibiyle birlikte günün büyük bölümünü tesislerde geçiren İtalyan teknik adam, oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaparak bireysel performanslarını artırmaya çalışıyor.
Tedesco, aynı zamanda rakip analizlerini bizzat yürütüyor ve kafasındaki oyun planını oturtmak için saha çalışmalarına büyük önem veriyor. Genç teknik adamın en büyük sıkıntısı ise "zaman"... Yönetimin tüm ısrarlarına rağmen Samandıra'dan ayrılmayan Tedesco, takımın performansını ikinci yarıya kadar istediği seviyeye taşımayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde ciddi bir kadro revizyonu bekleniyor. Milliyet'te yer alan habere göre, ilk etapta Becao ve Bartuğ Elmaz'ın gönderilmesi planlanıyor.
Yabancı oyuncular arasında ise Szymanski, Fred, Jhon Duran ve En Nesyri'nin durumları yapılacak takviyelere göre şekillenecek.
Özellikle Szymanski ve En Nesyri'ye gelen teklifler yönetim tarafından değerlendirilecek. Tedesco'nun da onay vermesi halinde, bu iki yıldız isimden elde edilecek gelirle yeni transferler için bütçe oluşturulması düşünülüyor.
Ocak ayında hem ayrılıklar hem de takviyelerle birlikte Fenerbahçe'de yoğun bir dönem yaşanacak. Yönetim, Tedesco'nun talepleri doğrultusunda kadroyu yeniden şekillendirerek ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girmeyi planlıyor.