CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe’de gidecekler listesi! Devre arasında yıldızlar yolcu

İşte Fenerbahçe’de gidecekler listesi! Devre arasında yıldızlar yolcu

Fenerbahçe'de zirve hedefi sürerken kış transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Domenico Tedesco yönetiminde yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerde, hem kadro planlaması hem de olası ayrılıklar netleşti. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 08:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Fenerbahçe’de gidecekler listesi! Devre arasında yıldızlar yolcu

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini sürdürürken bir yandan da devre arası transfer planlamasını şekillendiriyor. Sarı-lacivertli yönetim ve teknik direktör Domenico Tedesco, hem gelecek isimler hem de takımdan ayrılması planlanan futbolcular konusunda kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

İşte Fenerbahçe’de gidecekler listesi! Devre arasında yıldızlar yolcu

TEDESCO'NUN TEK DERDİ: ZAMAN

Göreve geldiği günden bu yana takımı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcayan Domenico Tedesco, adeta Samandıra'ya kamp kurdu. Ekibiyle birlikte günün büyük bölümünü tesislerde geçiren İtalyan teknik adam, oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaparak bireysel performanslarını artırmaya çalışıyor.

İşte Fenerbahçe’de gidecekler listesi! Devre arasında yıldızlar yolcu

Tedesco, aynı zamanda rakip analizlerini bizzat yürütüyor ve kafasındaki oyun planını oturtmak için saha çalışmalarına büyük önem veriyor. Genç teknik adamın en büyük sıkıntısı ise "zaman"... Yönetimin tüm ısrarlarına rağmen Samandıra'dan ayrılmayan Tedesco, takımın performansını ikinci yarıya kadar istediği seviyeye taşımayı hedefliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Fenerbahçe’de gidecekler listesi! Devre arasında yıldızlar yolcu

GİDENLER LİSTESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde ciddi bir kadro revizyonu bekleniyor. Milliyet'te yer alan habere göre, ilk etapta Becao ve Bartuğ Elmaz'ın gönderilmesi planlanıyor.

İşte Fenerbahçe’de gidecekler listesi! Devre arasında yıldızlar yolcu

Yabancı oyuncular arasında ise Szymanski, Fred, Jhon Duran ve En Nesyri'nin durumları yapılacak takviyelere göre şekillenecek.

İşte Fenerbahçe’de gidecekler listesi! Devre arasında yıldızlar yolcu

Özellikle Szymanski ve En Nesyri'ye gelen teklifler yönetim tarafından değerlendirilecek. Tedesco'nun da onay vermesi halinde, bu iki yıldız isimden elde edilecek gelirle yeni transferler için bütçe oluşturulması düşünülüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Fenerbahçe’de gidecekler listesi! Devre arasında yıldızlar yolcu

YOĞUN KIŞ DÖNEMİ KAPIDA

Ocak ayında hem ayrılıklar hem de takviyelerle birlikte Fenerbahçe'de yoğun bir dönem yaşanacak. Yönetim, Tedesco'nun talepleri doğrultusunda kadroyu yeniden şekillendirerek ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girmeyi planlıyor.

REKLAM - Aynadaki Yabancı
İşte F.Bahçe'nin ocak bombası! G.Saray da istiyor
DİĞER
Fatih Terim’i duyurdular! İlk mağlubiyette imzalar atılacak...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
Singo'ya çifte talip!
Tedesco'dan radikal karar! İrfan Can ve Asensio…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 08:20
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 00:28
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 00:28
F.Bahçe Beko sahasında mağlup! F.Bahçe Beko sahasında mağlup! 00:28
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! 00:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 00:28
Daha Eski
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 00:28
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 00:28
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! 00:28
Trabzonspor'dan Onana açıklaması! Trabzonspor'dan Onana açıklaması! 00:28
Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! 00:28
Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! 00:28