Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Real Betis’te Amrabat seferberliği! Bonservisini kalıcı olarak…

Real Betis, kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın liderliğinden büyülendi. İspanyol ekibi, Faslı yıldızın bonservisini almak için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Ancak transferin önünde ciddi engeller bulunuyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 19:36
Real Betis, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ı takımda tutmak istiyor. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Betis yöneticileri, Faslı orta sahanın ilk günden itibaren sergilediği liderlik özelliklerinden son derece etkilendi ve bonservisini kalıcı olarak alma planı yapıyor.

Ancak transfer sürecini zorlaştıran önemli bir detay var. Fenerbahçe, Amrabat'ı kiralarken anlaşmaya satın alma opsiyonu ekletmedi. Bu durum, Real Betis'in oyuncuyu kadrosuna katmak için sıfırdan bir müzakere süreci yürütmesini gerektiriyor.

Sarı-lacivertli kulübün, 12 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtiliyor. Bu da Betis'in ekonomik açıdan zorlu bir pazarlığa gireceği anlamına geliyor. Transferin kaderini belirleyecek unsurlardan biri de oyuncunun tutumu olacak.

Haberde, Amrabat'ın Real Betis'te kalmak istediği ve bu isteğini hem çevresine hem de Fenerbahçe yönetimine açıkça dile getirmesi halinde sürecin kolaylaşabileceği vurgulandı.

2025/26 sezonunda Real Betis formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, henüz skor katkısı yapamasa da sahadaki liderliğiyle İspanyol kulübü tarafından büyük takdir topladı.

SON DAKİKA
