FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Real Betis’te Amrabat seferberliği! Bonservisini kalıcı olarak…

Real Betis, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ı takımda tutmak istiyor. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Betis yöneticileri, Faslı orta sahanın ilk günden itibaren sergilediği liderlik özelliklerinden son derece etkilendi ve bonservisini kalıcı olarak alma planı yapıyor.

Ancak transfer sürecini zorlaştıran önemli bir detay var. Fenerbahçe, Amrabat'ı kiralarken anlaşmaya satın alma opsiyonu ekletmedi. Bu durum, Real Betis'in oyuncuyu kadrosuna katmak için sıfırdan bir müzakere süreci yürütmesini gerektiriyor.