Haberler Fenerbahçe Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde büyük müjde

Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde büyük müjde

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için kollar erkenden sıvandı. Kanarya'da son olarak yönetimden sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran haber geldi. Fenerbahçe'nin Juventus'tan o yıldız ile yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde büyük müjde

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar şimdiden başlıyor. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, ocak ayında ara transfer döneminde kadrodaki eksikleri tamamlamayı amaçlıyor. Youssef En Nesyri'nin formsuz görüntüsü ve Jhon Duran'ın sakatlığı nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, çözüm arıyor. Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile adı geçen Juventus'un 25 yaşındaki yıldız forveti Dusan Vlahovic için yeniden girişimlerin başlaması bekleniyor.

Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde büyük müjde

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Juventus'ta Teknik Direktör Igor Tudor, forvet hattında Jonathan David'i daha çok oynatmayı düşündüğü için Dusan Vlahovic'in ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Juventus ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Sırp forvete gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin Juve ile masaya oturarak bonservis görüşmeleri yapacağı dile getirildi. Vlahovic bu sezon Juventus'ta 8 resmi maçta 4 gole imza attı.

Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde büyük müjde

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Juventus'ta genellikle Jonathan David'in arkasında kalan ve rotasyona giren Vlahovic'in 2026 Dünya Kupası'nı düşünerek düzenli forma giyeceği bir kulübe sıcak bakacağı aktarıldı. Fenerbahçe'de birinci forvet olarak takıma katılması düşünülen Sırp forvetin bu nedenle olası bir transfer teklifine olumlu yaklaşacağı kaydedildi.

Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde büyük müjde

KOSTIC VE TADIC'TEN REFERANS

Dusan Vlahovic için Fenerbahçe'nin eski yıldızları Dusan Tadic ve Filip Kostic'in olumlu referans verdiği aktarıldı. Sırp forvetin vatandaşları sayesinde sarılacivertli kulüp hakkında çok sayıda bilgiye sahip olduğu vurguladı. Vlahovic'in de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde büyük müjde

JUVENTUS SICAK BAKIYOR

İtalyan kulübü Juventus, Dusan Vlahovic'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı ocak ayında gelen tekliflere sıcak bakacak. Fenerbahçe'nin Vlahovic'le ilgilenmesi de Juve tarafından olumlu karşılanıyor. Sarı-lacivertli takımla yapılacak görüşmelerin de olumlu bir havada geçeceği aktarıldı.

