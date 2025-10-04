HaberlerFenerbahçe Gittiği yerde umduğunu bulamadı! Fenerbahçe'nin kiraladığı o isim hayal kırıklığı yaşıyor
Gittiği yerde umduğunu bulamadı! Fenerbahçe'nin kiraladığı o isim hayal kırıklığı yaşıyor
Fenerbahçe'den son yaz transfer döneminde kiralık olarak ayrılan futbolculardan o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli isim gittiği takımda henüz süre bulamadı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:53Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'nin Avrupa'da transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala İspanya La Liga ekibi Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin 2 sezon kalesini korumasının ardından yeni bir başlangıç yapmayı hayal eden Hırvat eldiven, hayal kırıklığı yaşadı.
La Liga'da 8. hafta başlarken 3 puanla son sırada yer alan Girona'da, Livakovic henüz hiçbir resmi maçta forma giyemedi. 30 yaşındaki kaleci forma rekabetinde olduğu Paulo Gazzaniga'nın gerisinde kaldı.
İspanyol basınından Besoccer'da yer alan haberde Gazzaniga'nın, Girona'nın kalesini kimin koruyacağı ile ilgili süren tartışmalara son noktayı koyduğu yazıldı. Arjantinli kalecinin La Liga'nın 7. haftasında oynanan Espanyol maçında kalesini gole kapatarak sezon başındaki performansının tam tersi bir performans gösterdiği belirtildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Besoccer'da yer alan bir başka haberde ise Girona Teknik Direktörü Michel için sıradaki Valencia ve Barcelona maçlarının kritik olduğu, Valencia'ya karşı evinde oynayacağı maçı kazanamaz ve milli ara sonrası Barcelona deplasmanından puan alamazsa çok zor bir durumda kalabileceği vurgulandı.