Gittiği yerde umduğunu bulamadı! Fenerbahçe'nin kiraladığı o isim hayal kırıklığı yaşıyor

Öte yandan Besoccer'da yer alan bir başka haberde ise Girona Teknik Direktörü Michel için sıradaki Valencia ve Barcelona maçlarının kritik olduğu, Valencia'ya karşı evinde oynayacağı maçı kazanamaz ve milli ara sonrası Barcelona deplasmanından puan alamazsa çok zor bir durumda kalabileceği vurgulandı.