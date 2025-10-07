TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yeniden Sırp yıldız!

Öncelikli bölge ise merkez orta saha... Teknik direktör Domenico Tedesco, Fred'in ilk 11'de oynayabilecek fizik durumunda olmamasından dolayı bu bölgede Marco Asensio ile Sebastian Szymanski'yi oynatıyor. Ancak İtalyan çalıştırıcı, iki futbolcudan da istediği verimi alamadı.

Bu nedenle öncelikli olarak orta sahaya takviye kararı alındı ve bu bağlamda da çalışmalar şimdiden başladı. Hedefteki isim ise; sezon başında da gündeme gelen Sergej Milinkovic-Savic. Oyuncunun menajeri olan Kezman'la irtibata geçildi. Suudi ekibi Al-Hilal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Sırp oyuncu, Avrupa'ya dönemeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin ilerleyen günlerde Milinkovic- Savic için resmi temaslara başlaması bekleniyor.