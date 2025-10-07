CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yeniden Sırp yıldız!

Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya alınan olumsuz sonuçların ardından transferde kolları erkenden sıvadı. Sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemine aldığı Sırp yıldızla ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 06:50
Tarihin en pahalı kadrosunu kurmasına rağmen, ilk 8 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, devre arasında takıma takviye yapma kararı aldı.

Öncelikli bölge ise merkez orta saha... Teknik direktör Domenico Tedesco, Fred'in ilk 11'de oynayabilecek fizik durumunda olmamasından dolayı bu bölgede Marco Asensio ile Sebastian Szymanski'yi oynatıyor. Ancak İtalyan çalıştırıcı, iki futbolcudan da istediği verimi alamadı.

Bu nedenle öncelikli olarak orta sahaya takviye kararı alındı ve bu bağlamda da çalışmalar şimdiden başladı. Hedefteki isim ise; sezon başında da gündeme gelen Sergej Milinkovic-Savic. Oyuncunun menajeri olan Kezman'la irtibata geçildi. Suudi ekibi Al-Hilal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Sırp oyuncu, Avrupa'ya dönemeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin ilerleyen günlerde Milinkovic- Savic için resmi temaslara başlaması bekleniyor.

11 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Al-Hilal formasıyla, Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Milinkovic-Savic, toplamda 11 maça çıktı. Bin 20 dakika sahada kalan Sırp oyuncu, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

