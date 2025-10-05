Fenerbahçe Samsun'da seri peşinde! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. Haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin tek hedefi bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak, Galatasaray ile olan puan farkını 4'e düşürmek. Karşılaşma öncesinde Domenico Tedesco, ilk 11 için kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i...

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan galibiyetlerle moraller yükselmeye başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco takıma her geçen hafta daha fazla pozitif dokunuş yapmaya başlarken sarı-lacivertliler kimliğine ulaşmaya başlıyor.

Süper Lig'deki Kasımpaşa beraberliği sonrasında önce Antalyaspor'u deviren sarı-lacivertliler ardından da UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fransız ekibi Nice'i 2-1 yenerek kendisine geldi. Şimdi gözler Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynandığı kritik haftada Samsun deplasmanına çevrilmiş durumda.

Ligde son yıllarda büyük bir yükseliş sergileyen ve ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor'a konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe'de planlar galibiyet üzerine kurulmuş durumda. İkide iki yaparak yeniden ikincilik koltuğuna oturmak isteyen Kanarya hem de özgüvenini yükseltmek istiyor.

Bunun en önemli yolu da galibiyet serisinden geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 4 karşılaşmada ise beraberlikler ön plana çıkıyor. Sarı lacivertliler 1 galibiyet elde ederken 3 mücade ise berabere sonuçlandı.

FENERBAHÇE 35-12 ÜSTÜN

İki takım bugünkü mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihlerinde 65. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 64 maçta Fenerbahçe'nin 35 galibiyeti bulunurken, Samsunspor ise 12 kez kazandı. 17 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

5 EKSİK VAR

Sarı-lacivetliler kritik Samsunspor mücadelesi öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sarı Kanarya'da sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Bartuğ ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıktan kurtulan ancak henüz hazır olmayan Mert ve Becao da görev yapamayacak.

SKRINIAR SINIRDA

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Skriniar, Samsunspor deplasmanı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Mert Hakan'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bugün sarı kart görmesi halinde Karagümrük maçında yok.

HALİL UMUT MELER GÖREV YAPACAK

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak.

GÖSTER SİHRİNİ

Domenico Tedesco, Samsun önünde oyun planını Nice maçında 2 gol atan Kerem'in üzerine kuracak. Sahaya adımını attığı ilk maçlarda durağan bir görüntü sergileyen Kerem Aktürkoğlu, farkını Nice maçında gösterdi. Kaydettiği iki golle takımına 3 puanı getiren isim olan milli futbolcu, Samsunspor deplasmanında da teknik direktör Domenico Tedesco'nun en büyük kozu olacak. Oyun planını Kerem'in oyun aklı ve sürati üzerine kurmaya hazırlanan İtalyan teknik adam, Samsunspor'u gafil avlamak istiyor. Yeniden ritmini bulan Kerem bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor.

Forvette Youssef En-Nesyri'nin beklenen performansın altında kalması nedeniyle Kerem'i gizli forvet gibi oynatacak olan Tedesco, savunma arkasına yapacağı koşuları değerlendirmeyi planlıyor.

Nice maçında yüzde 85 pas isabeti ve 9.4 reyting ile maçın adamı seçilen Kerem de Süper Lig'de çubuklu forma altındaki ilk gol ya da gollerini kaydetmek için sabırsızlanıyor.

SUSKUNLUĞUNU BOZMAK İSTİYOR

Son 4 maçtır gol yollarında suskun kalan Youssef EnNesyri, gözünü zorlu Samsunspor mücadelesine çevirdi. Gol yollarındaki şanssızlığını kırmak için çok çalışan Faslı futbolcu, bugünkü mücadele ile rüzgarı tersine çevirmek istiyor. Ligde 4 golü bulunan Nesyri, bugün gol orucuna ara vermek için sahaya çıkacak.

ALVAREZ SAHAYA

Sakatlığını atlattıktan sonra Nice maçıyla birlikte sahalara dönüş yapan Edson Alvarez, Samsunspor maçıyla birlikte ilk 11'e dönüyor. UEFA Avrupa Ligi maçında 64'te oyuna dahil olan Meksikalı orta saha oyuncusu, bugünkü mücadelede ilk 11'teki yerini alacak.

FRED YİNE İKİNCİ YARIDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son haftalarda kesik attığı Fred'i Samsunspor mücadelesinde de ikinci yarıda değerlendirecek, İsmail'in formayı kapmasının ardından kulübeye geçen Fred, iyileşen Alvarez'in de takıma katılmasıyla arka palana atıldı ancak ikinci yarıda değerlendirilecek.

İŞTE SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem, En-Nesyri.