Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Nice maçı sonrası flaş Tedesco yorumu!

"Fenerbahçe; oldukça iyi oynadı, bazı oyuncuları büyük sıçrama yaptı… Belki bunu söylemek için çok erken ama Tedesco ile takım ve taraftar arasında ten uyumu tutmuş gibi…

Maça fevkalade iyi başlayan bir Fenerbahçe ve matkap gibi oynayan bir Kerem Aktürkoğlu vardı. Talisca'nın harika pasını, Kerem çok iyi değerlendirdi.