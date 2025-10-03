CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Nice maçı sonrası flaş Tedesco yorumu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Nice ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadelenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco hakkında çarpıcı yorum yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 09:09
"Fenerbahçe; oldukça iyi oynadı, bazı oyuncuları büyük sıçrama yaptı… Belki bunu söylemek için çok erken ama Tedesco ile takım ve taraftar arasında ten uyumu tutmuş gibi…

Maça fevkalade iyi başlayan bir Fenerbahçe ve matkap gibi oynayan bir Kerem Aktürkoğlu vardı. Talisca'nın harika pasını, Kerem çok iyi değerlendirdi.

Belki de Talisca çıkana kadar Fenerbahçe'deki en iyi maçını oynadı. Pek tabii ki İsmail de öyle… Fenerbahçe, Nice'i boğduğu dakikalarda yine Kerem'le ikinci golü buldu.

Fenerbahçe yine çok iyi oynuyor, yine pozisyonlar yakalıyordu, Nice asla hücumda çoğalamayan, rakip sahada top tutamayan bir takımken birden penaltı geldi…

Skriniar'ın istemsiz de olsa elle topu oynaması sonucu, gelen penaltı golü Nice'in belli oranda direncini artırdı ama daha önemlisi Fenerbahçe bozulmadı, oyun disiplinini bozmadı, paniklemedi.

Aslında ikinci yarıda En-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyonlardan biri gol olsa maç çok daha erken kopardı. Sonuçta; Fenerbahçe kağıt üzerinde bir maçı çok iyi oynayarak rahat kazandı. Ama yukarıda da belirttiğim gibi sanki Tedesco, takımla uyum sağladı.

Nice'e çok şaşırdım, bu takım nasıl Fransa 1. Ligi'nde oynuyor inanılır gibi değil. Bu arada maçın Sırp hakemi Srdjan Jovanovic'i de kutlamak gerek. Fevkalade iyi yönetti ve gelecek yıllarda onu daha iyi yerlerde göreceğiz diye düşünüyorum."

"Tokat gibi cevap verdi"
