Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Nice maçı sonrası flaş Tedesco yorumu!

Fenerbahçe yine çok iyi oynuyor, yine pozisyonlar yakalıyordu, Nice asla hücumda çoğalamayan, rakip sahada top tutamayan bir takımken birden penaltı geldi…
Skriniar'ın istemsiz de olsa elle topu oynaması sonucu, gelen penaltı golü Nice'in belli oranda direncini artırdı ama daha önemlisi Fenerbahçe bozulmadı, oyun disiplinini bozmadı, paniklemedi.
Aslında ikinci yarıda En-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyonlardan biri gol olsa maç çok daha erken kopardı. Sonuçta; Fenerbahçe kağıt üzerinde bir maçı çok iyi oynayarak rahat kazandı. Ama yukarıda da belirttiğim gibi sanki Tedesco, takımla uyum sağladı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Nice'e çok şaşırdım, bu takım nasıl Fransa 1. Ligi'nde oynuyor inanılır gibi değil. Bu arada maçın Sırp hakemi Srdjan Jovanovic'i de kutlamak gerek. Fevkalade iyi yönetti ve gelecek yıllarda onu daha iyi yerlerde göreceğiz diye düşünüyorum."