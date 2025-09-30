CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!

Fenerbahçe'de yaz döneminin bomba transferi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ortaya atılan iddia gündemi sarstı. İşte milli oyuncunun sözleşmesinde yer aldığı öne sürülen o detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 06:50
Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!

Fenerbahçe'nin en sansasyonel transferlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun kulüple olan sözleşmesi hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!

Sabah'ta yer alan habere göre milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle yaptığı anlaşmada maaşının 1907 TL olduğu belirtilirken, tüm ticari anlaşmanın eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'ye ait holding ile yapıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!

Benfica'dan bonservisi 22.5 milyon Euro'ya alınan yıldız oyuncu için TFF'ye yapılan bildirimde ücretinin 1907 TL olduğu kaydedilirken Safi Holding ile Kerem arasında imzalanan imaj hakkı sözleşmesi ise yıllık vergiler dahil 7 milyon Euro tutarında. 4 yıllık anlaşmanın karşılığı ise toplam 28 milyon Euro.

