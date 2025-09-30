Fenerbahçe'de Domenico Tedesco için kritik viraj!

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Sadettin Saran, Dinamo Zagreb mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Başkan Saran, İtalyan çalıştırıcıya üç maçlık kredi verdi ve bir kayıp yaşanması halinde yolların ayrılacağını bildirdi. Pazar akşamı oynanan Antalyaspor maçı Tedesco için bir anlamda 'tamam mı devam mı' maçıydı.