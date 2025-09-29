Usta yazardan çarpıcı Fenerbahçe yorumu: Samandıra'da dalgalar büyük!

Antalya geriye yaslandı, Fenerbahçe yüklendi. Duran top veya penaltı ile kilit açılacaktı ki penaltı ile açıldı. Tedesco, Talisca'ya çok tahammül etti. Tespitlerinde ve hamlelerinde geç kaldı. Ali Yılmaz ilk defa bir Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Topu oyunda tutma isteği yüksek. Gösterdiği kartlar doğru. Oyun kontrolü çok iyi. Kararlılığı güven veriyor. 58'de Kerem'e çıkmayan sarı kart hakemin nazar boncuğu olsun.