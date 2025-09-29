CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERİ: Anderson Talisca'dan dikkat çeken paylaşım!

FENERBAHÇE HABERİ: Anderson Talisca'dan dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçeli futbolculardan Anderson Talisca, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 12:57
FENERBAHÇE HABERİ: Anderson Talisca'dan dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sarı lacivertlilerin galibiyet golleri Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'den geldi.

Öte yandan Anderson Talisca, Antalyaspor karşılaşmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

31 yaşındaki oyuncu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Disiplin, alkış ve motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır." ifadelerini kullandı.

