Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco yine kayıp

Domenico Tedesco, Süper Lig’den sonra Avrupa Ligi’nde de tökezledi. Fenerbahçe’deki ilk yenilgisini Dinamo Zagreb’de alan 40 yaşındaki çalıştırıcı, çıktığı 4 maçın 3’ünü kazanamadı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco puan kayıplarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın başında dördüncü maçına çıkan İtalyan teknik adam, üçüncü kez puan kaybı yaşadı. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahadan mağlup ayrılan 40 yaşındaki teknik direktör, hem kadro tercihleri hem oynanan futbol hem de galip gelememe serisi nedeniyle eleştirilerin odağında oldu. Tedesco, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 maçı kazanamadı. Ligde Alanyaspor'la 2-2, Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kalan İtalyan hocanın yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne de 3-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisiyle başladı. Genç çalıştırıcı, göreve başladığından bu yana sadece ligde Trabzonspor derbisinden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Tedesco döneminde Fenerbahçe 4 maçta 5 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

ÇÖZÜM ARAMAYA DEVAM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb deplasmanındaki ilk 11 tercihini açıkladı. Tedesco, "Savunma hattımızı 4'lü olarak sahaya sürdük. Bugüne kadar geride hep 4'lü oynadık. Takıma uyan formasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Önemli olan takıma uyan sistem olması" diye konuştu. İtalyan hoca, "Bu şekilde devam edemeyiz. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Alvarez ve Duran hazır değil. Çözüm bulmalıyız. İdeal 11 bulana kadar çözüm aramaya devam etmeliyiz" dedi.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki maçlarda son 3 maçında galip gelemedi. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica'ya karşı 2 maçta kazanamayan Kanarya, dün de Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb karşısında 3-1 mağlup oldu.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. Zagreb'de oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Stat dışında da takım otobüsüne yoğun ilgi gösterildi. Dinamo Zagreb taraftarları da takımlarını destekledi.

AVRUPA'DA İLK HEYECAN

Kadroda yeni transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve kaleci Ederson, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını dün akşam oynadı. 3 yeni isim de Dinamo Zagreb deplasmanında sahaya ilk 11'de çıktı.

F.Bahçe Zagreb’de mağlup oldu
