FENERBAHÇE HABERİ - Domenico Tedesco için karar verildi! Milli arada...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Domenico Tedesco da kötü gidişata nokta koyamadı. Yeni başkan Sadettin Saran, Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası acil durum toplantısı düzenlerken, İtalyan çalıştırıcıya tanınan süre de belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Jose Mourinho'yla yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Devin Özek'in ısrarı sonrasında göreve getirilen Domenico Tedesco, beklentileri karşılayamadı.
Ligde üst üste Alanya ve Kasımpaşa'yla berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 4 puan kaybeden sarı- lacivertliler, İtalyan hocayla çıktığı ilk Avrupa maçında da hüsran yaşadı ve Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Alınan skordan ziyade oynanan futbol camiada endişe yarattı.
KISA BİR SÜRE TANINACAK
Üst üste yaşananların ardından Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Sadettin Saran, duruma el koydu ve olağanüstü bir toplantı tertip etti. Başkan Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le bir görüşme gerçekleştirecek.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu görüşmede Saran'ın son yaşananlar hakkında bilgi alacağı ve buna göre yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. Gelen bilgilere göre ise; başkan Sadettin Saran, Tedesco'ya kısa bir süre tanıyacak.
MİLLİ ARADA GİDEBİLİR
O süre ise önümüzdeki üç maç... Süper Lig'in 7'nci haftasında Pazar günü Antalyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, ardından Avrupa Ligi ikinci haftasında Nice ile oynayacak ve ligde 8. hafta mücadelesinde Samsunspor'a konuk olacak.
Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar, Tedesco'nun geleceğini belirleyecek. Eğer İtalyan çalıştırıcı 3 mücadeleden de galibiyetle ayrılamazsa ekim ayındaki milli arada kesin olarak Fenerbahçe'den ayrılacak.