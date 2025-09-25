CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Edson Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu ödülüne aday

Edson Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu ödülüne aday

Fenerbahçe’nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Álvarez, "CONCACAF Yılın Oyuncusu” ödülüne aday gösterildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 21:36 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 21:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Edson Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu ödülüne aday

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Álvarez, CONCACAF tarafından verilen "Yılın Oyuncusu" ödülüne aday gösterildi.

Adaylar listesinde Álvarez'in yanı sıra Jonathan David, Raúl Jiménez, Ángel Sepúlveda, Malik Tillman ve Manfred Ugalde de yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Premier League ekibi West Ham United formasıyla 31 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı. Alvarez, yaz transfer döneminde ise 2 milyon Euro kiralama bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.

TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi!
REKLAM
DİĞER
Tosun Paşa çekimlerinde trajik ölümüyle sevenlerini üzmüştü... Hababam'ın Akil Hoca'sının kızı da ünlü çıktı
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu 21:12
Özbek: Alanyaspor ve Liverpool maçlarını... Özbek: Alanyaspor ve Liverpool maçlarını... 21:10
Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı 20:50
Daikin Türkiye, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile bu yıl da yeni sezona hazır Daikin Türkiye, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile bu yıl da yeni sezona hazır 20:43
F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı 19:49
Millilerimizden 1 galibiyet 1 mağlubiyet! Millilerimizden 1 galibiyet 1 mağlubiyet! 19:25
Daha Eski
2026 Dünya Kupası'nın maskotlarını belli oldu 2026 Dünya Kupası'nın maskotlarını belli oldu 19:16
G.Saray kafilesi Alanya'da! G.Saray kafilesi Alanya'da! 19:13
Sivasspor evinde farklı kazandı! Sivasspor evinde farklı kazandı! 19:03
TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! 18:20
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi 18:18
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! 18:12