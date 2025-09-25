Edson Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu ödülüne aday

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Álvarez, CONCACAF tarafından verilen "Yılın Oyuncusu" ödülüne aday gösterildi.
Adaylar listesinde Álvarez'in yanı sıra Jonathan David, Raúl Jiménez, Ángel Sepúlveda, Malik Tillman ve Manfred Ugalde de yer aldı.
Geçtiğimiz sezon Premier League ekibi West Ham United formasıyla 31 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı. Alvarez, yaz transfer döneminde ise 2 milyon Euro kiralama bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.