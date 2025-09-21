Aykut Kocaman'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Ciddi hatalar yapıldı"

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri için sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman da oy kullandı. Kocaman oy verme işleminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE AYKUT KOCAMAN'IN AÇIKLAMALARI:

"CİDDİ HATALAR YAPILDI"

Benim dönemim dahil olmak üzere aslan payı her zaman başkan ve yönetimlerindir. Ondan sonra sıralama teknik direktör ve oyuncu olarak gider. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekir. Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğu anlarda da ciddi hatalar yapıldı. Ancak son 3 yıl teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırım yapıldı. Ancak bu sefer yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada eksiklikler olduğu kanısındayım.

"KENDİ ŞARTLARIM OLURSA..." Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum.

