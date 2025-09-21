Aykut Kocaman'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Ciddi hatalar yapıldı"

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri için sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman da oy kullandı. Kocaman oy verme işleminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 15:23 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 15:31
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri için sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman da oy kullandı. Kocaman oy verme işleminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE AYKUT KOCAMAN'IN AÇIKLAMALARI:

"CİDDİ HATALAR YAPILDI"

Benim dönemim dahil olmak üzere aslan payı her zaman başkan ve yönetimlerindir. Ondan sonra sıralama teknik direktör ve oyuncu olarak gider. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekir. Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğu anlarda da ciddi hatalar yapıldı. Ancak son 3 yıl teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırım yapıldı. Ancak bu sefer yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada eksiklikler olduğu kanısındayım.

