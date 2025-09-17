Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Fenerbahçe'ye transfer olması..."

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Terim'e yöneltilen "Okan Buruk başarılı mı?" sorusunun üzerine 72 yaşındaki teknik adam, "Okan Buruk'u başarılı buluyorum. Tecrübeleri onu daha iyi yerlere götürebilir. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlememiz gerekir. Bir an gelir ki geldiğiniz yer tatmin etmemeye başlar. " İfadelerini kullandı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu olan ve Benfica macerası sonrası Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu hakkında ise Terim, "Burada tercihlere saygı duymak lazım. Kerem, Galatasaray'a faydalı olmuş mudur? Evet. Para kazandırmış mıdır? Evet. Bunu kan davası haline getirmemek lazım. Beni silmedi mi? Evet. Aradı Kerem beni. Gençler hata yapacak, biz affedeceğiz. Yoksa kan gövdeyi götürür." Dedi.
