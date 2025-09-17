CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Fenerbahçe'ye transfer olması..."

Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, geçmişte sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen son yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 23:30
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, NTV'de katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

Terim'e yöneltilen "Okan Buruk başarılı mı?" sorusunun üzerine 72 yaşındaki teknik adam, "Okan Buruk'u başarılı buluyorum. Tecrübeleri onu daha iyi yerlere götürebilir. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlememiz gerekir. Bir an gelir ki geldiğiniz yer tatmin etmemeye başlar. " İfadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu olan ve Benfica macerası sonrası Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu hakkında ise Terim, "Burada tercihlere saygı duymak lazım. Kerem, Galatasaray'a faydalı olmuş mudur? Evet. Para kazandırmış mıdır? Evet. Bunu kan davası haline getirmemek lazım. Beni silmedi mi? Evet. Aradı Kerem beni. Gençler hata yapacak, biz affedeceğiz. Yoksa kan gövdeyi götürür." Dedi.

