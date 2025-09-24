Dorgeles Nene: Kafamızı kaldırmalıyız!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe’nin futbolcularından Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu. İşte Nene’nin açıklamaları… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 00:08
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, turnuvaya puansız başlarken mücadele sonrası takımın hücum oyuncularından Dorgeles Nene karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Nene'nin açıklamaları...

"KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ"

"Herkes aynı düşünüyordur zannediyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Çok daha iyisini ortaya koymamız gerekiyordu. Daha çok çalışmalı ve maksimumu sahaya yansıtmalıyız; daha iyi oyun ve 3 puanlar için. Kafamızı kaldırmalı, daha çok çalışmalı ve taraftarımızı mutlu etmeliyiz."

"MENTAL ANLAMDA GÜÇLÜ KALMALIYIZ"

"Bana göre şu anda güçlü kalmamız gerekiyor. Mental anlamda güçlü kalmalıyız. Çok sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Maçlarda ve antrenmanlarda maksimumu ortaya koymalıyız. İstediğimiz seviyeye gelmek için çok çalışmamız gerekiyor."

