Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'in konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak maçın taktik çalışmasının üstünde durulduğu öğrenildi.

Tedavileri devam eden Jhon Duran ve Edson Alvarez'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş, antrenmana katılmadı. Bu isimlerin dışında Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek..

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonunda yapılan seçimi kaybeden Ali Koç ve yönetimi bugün tesislere gelerek takımla vedalaştı. Yöneticiler takımla vedalaşırken yarınki maç ve sezonun geneli için başarı diledi.