Sadettin Saran'ı Fenerbahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi resmen başladı. Saran'ın sarı-lacivertlilerin yeni başkanı olması yurt dışında da büyük yankı uyandırdı. Portekiz basını konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir habere yer verdi. İşte detaylar...
Olağanüstü genel kurulda 12.325 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Sadettin Saran'ın seçim zaferi, dış basında da manşetlere taşındı.
Başkanlık yarışına girdiği sırada Jose Mourinho yerine Sergio Conceiçao'yu getirmeyi vadeden Saran'ın bu sözleri, seçimi kazanmasının ardından Portekiz'de de yankı uyandırdı.
Bola na Rede'de yer alan haberde, "Sergio Conceiçao'yu vaat etti ve seçimleri kazandı: Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı seçildi." başlığı kullanıldı. Saran'ın, görevi devraldığı anda yaptığı açıklamada, kulübün mevcut teknik direktörü Domenico Tedesco'nun görevine devam edeceğini de doğruladığı bilgisi haberde yer aldı.
