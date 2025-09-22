Sadettin Saran'ı Fenerbahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Başkanlık yarışına girdiği sırada Jose Mourinho yerine Sergio Conceiçao'yu getirmeyi vadeden Saran'ın bu sözleri, seçimi kazanmasının ardından Portekiz'de de yankı uyandırdı.