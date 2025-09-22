CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sadettin Saran'ı Fenerbahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular!

Sadettin SaranFenerbahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi resmen başladı. Saran'ın sarı-lacivertlilerin yeni başkanı olması yurt dışında da büyük yankı uyandırdı. Portekiz basını konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir habere yer verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 09:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sadettin Saran'ı Fenerbahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular!

Olağanüstü genel kurulda 12.325 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Sadettin Saran'ın seçim zaferi, dış basında da manşetlere taşındı.

Sadettin Saran'ı Fenerbahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular!

Başkanlık yarışına girdiği sırada Jose Mourinho yerine Sergio Conceiçao'yu getirmeyi vadeden Saran'ın bu sözleri, seçimi kazanmasının ardından Portekiz'de de yankı uyandırdı.

Sadettin Saran'ı Fenerbahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular!

Bola na Rede'de yer alan haberde, "Sergio Conceiçao'yu vaat etti ve seçimleri kazandı: Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı seçildi." başlığı kullanıldı. Saran'ın, görevi devraldığı anda yaptığı açıklamada, kulübün mevcut teknik direktörü Domenico Tedesco'nun görevine devam edeceğini de doğruladığı bilgisi haberde yer aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Konyaspor maçı detayları! Galatasaray-Konyaspor maçı detayları! 09:44
Alex de Souza'dan Saran'a tebrik Alex de Souza'dan Saran'a tebrik 09:42
Buruk'tan Sane için flaş karar! Buruk'tan Sane için flaş karar! 09:28
MHK Başkanı istifasını veriyor! MHK Başkanı istifasını veriyor! 09:21
Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! 08:51
Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi 08:20
Daha Eski
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı 00:25
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! 23:59
F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! 23:59
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 23:59