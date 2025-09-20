Söz veriyorum şampiyon olacağız

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, A Spor canlı yayınına katıldı. Önemli açıklamalara imza atan Saran, şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin 300 milyon dolar geliri var, bunu yönetmek önemli. Sponsorluk konusunda da profesyonellerden oluşan bir komite kuracağız. Biz buraya başkan olmaya değil, iyi başkan olmaya geliyoruz. Biz, adama göre görev değil; göreve göre adam anlayışı ile geliyoruz.

EZBER BOZACAĞIZ

İşinde iyi, vatanını ve F.Bahçe'yi canı gönülden seven insanlar seçmeye çalıştım. Ekibime güveniyorum. Ben Fenerbahçelileri değil; F.Bahçe'yi yönetmeye geliyorum. Söz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız! Başarıda nasıl ezber bozacaksak, başarısızlıkta da ezber bozacağız. Şampiyon olamayan başkan gidecek. Burası dünyanın en büyük kulübü; 11 senedir olmayan şampiyonluk şart."

SARAN: ŞİRKETİ KAPATIRIM

Saran, bahis şirketinin başkanlığına engel olması durumunda şirketi kapatacağını söyledi: "Bakın, defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum: Biz hisse devri için başvuruda bulunduk, inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi şirket benim kapatırım.

HAYALİM 3 BAŞKANLI KUTLAMA

F.Bahçe Başkan adayı Sadettin Saran, göreve gelmeleri ve sezon sonunda şampiyon olmaları halinde, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'la birlikte kutlama yapmak istediğini söyledi. Saran, "En büyük hayalim, üç başkanın şampiyonluğu birlikte kutlaması" dedi. Saran, bu şekilde birlikteliği sağlamak istiyor

SARAN'IN LİSTESİ

BAŞKAN: Sadettin Saran

YÖNETIM KURULU

(ASIL): Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural

YÖNETIM KURULU

(YEDEK LİSTE):

Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orkan Orakçıoğlu, Gürhan Taşkaya,İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.