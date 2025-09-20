Aziz Yıldırım katılmayacak

F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yarınki seçimli genel kurula katılmayacağını şu sözlerle duyurdu: "Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiği' düşüncemle paralel olarak, özü itibarıyla Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum. Bununla birlikte, halihazırdaki iki başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim."