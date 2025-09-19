Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Edson Alvarez...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan sarı-lacivertliler antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Edson Alvarez, topla birlikte çalışmalara başladı. Edson Alvarez'in antrenmanda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile tokalaştığı görüntülendi.

