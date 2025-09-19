CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Edson Alvarez...

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Edson Alvarez...

Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanacak olan maçın hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertlilerde son olarak Meksikalı futbolcu Edson Alvarez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 14:39
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Edson Alvarez...

Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan sarı-lacivertliler antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Edson Alvarez, topla birlikte çalışmalara başladı. Edson Alvarez'in antrenmanda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile tokalaştığı görüntülendi.

İŞTE O AN

