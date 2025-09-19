Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Edson Alvarez...

Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan sarı-lacivertliler antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Edson Alvarez, topla birlikte çalışmalara başladı. Edson Alvarez'in antrenmanda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile tokalaştığı görüntülendi.
İŞTE O AN