CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin alnı ak

Fenerbahçe'nin alnı ak

Sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç imzasıyla sert bir açıklama yayınladı: “Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz. Fenerbahçe’nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir. Kimse bu gerçeği değiştiremez.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin alnı ak

Önceki gün oynanan ve önce hakem kararları sonra da iki takımın yaptığı açıklamalarla gündeme oturan F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin yankıları devam ediyor. Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamaya Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yanıt verirken, sarılacivertliler dün bir açıklama daha yayınladı. Ali Koç imzasıyla siteden yapılan açıklamada şu sert ifadelere yer verildi: "Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir. o kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe'dir.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE YOKUZ!

Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ'nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz. 2010-2011 Şampiyonu, şanla şerefle F.Bahçe'dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız müzemizdedir. F.Bahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız! Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz. Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz. F.Bahçe'nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir. Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez."

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Trabzonspor Başkanı'nın 'mağdur edebiyatı' ifadesi hadsizliğin ötesindedir. F.Bahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir. Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir. F.Bahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek.

KETENCİ: HERKES HADDİNİ BİLECEK

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci de, kendisine ait sosyal medya hesabından yaşanan süreçle ilgili kısa bir paylaşımda bulundu. 2010-11 sezonu şampiyonluk posterinin görselini paylaşan Ahmet Ketenci, altına da "Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullanarak Trabzonspor'a göndermede bulundu.

Tedesco olumlu not aldı!
Buruk'tan Osimhen kararı! Yüzde 10...
DİĞER
Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye büyük protesto! "Temiz futbol dediniz bizi karanlığa boğdunuz"
İsrail Gazze'de kara harekatına başladı! ABD basını yazdı
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu!
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı 07:29
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:03
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:02
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! 00:50
UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! 00:50
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! 00:50
Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! 00:50
Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik 00:50
Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! 00:50
Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik 00:50
Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! 00:50