Fenerbahçe'nin alnı ak

Önceki gün oynanan ve önce hakem kararları sonra da iki takımın yaptığı açıklamalarla gündeme oturan F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin yankıları devam ediyor. Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamaya Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yanıt verirken, sarılacivertliler dün bir açıklama daha yayınladı. Ali Koç imzasıyla siteden yapılan açıklamada şu sert ifadelere yer verildi: "Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir. o kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe'dir.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE YOKUZ!

Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ'nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz. 2010-2011 Şampiyonu, şanla şerefle F.Bahçe'dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız müzemizdedir. F.Bahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız! Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz. Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz. F.Bahçe'nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir. Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez."

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Trabzonspor Başkanı'nın 'mağdur edebiyatı' ifadesi hadsizliğin ötesindedir. F.Bahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir. Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir. F.Bahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek.

KETENCİ: HERKES HADDİNİ BİLECEK

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci de, kendisine ait sosyal medya hesabından yaşanan süreçle ilgili kısa bir paylaşımda bulundu. 2010-11 sezonu şampiyonluk posterinin görselini paylaşan Ahmet Ketenci, altına da "Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullanarak Trabzonspor'a göndermede bulundu.