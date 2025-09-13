Domenico Tedesco imza töreni | CANLI

Fenerbahçe, 2 yıllığına anlaştığı yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenliyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor maçıyla ilk kez takımının başında sahaya çıkacak. Düzenlenen imza töreninde Tedesco ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek açıklamalarda bulunuyor. Tedesco ve Özek'in açıklamalarını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

"Burada olmak benim ve ekibim adına gurur. Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Teşekkür ederim."

"FENERBAHÇE'NİN GÜCÜ VE TARAFTARIN BÜYÜKLÜĞÜ NEDENİYLE GELDİM"

"Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim. Taraftarın yanı sıra takımın kalitesi çok yüksek."

"İYİ OLMAK İÇİN BİRLİKTE OLMALISINIZ"

"Oyunculara, teknik direktöre, yönetime, başkana ve çalışanlara ihtiyacımız var. Tek başımıza başaramayız. Tekrar iyi zamana ulaşmak için birlikte olmalısınız. Bir an önce çalışmak için sabırsızlanıyorum."

"BENDEN 'ZAMANA İHTİYACIM VAR' GİBİ CÜMLELER DUYMAYACAKSINIZ"

"Benden asla "Yeni geldim, zamana ihtiyacım var" gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var."

"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK İŞ VAR"

"Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, gece çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Şimdi işleri yoluna koyalım."

"BU TAKIM 4'LÜ OYNAMAK İÇİN KURULMUŞ"

"Stuttgart altyapısında büyüdüm ve 10 yıl çalıştım. Orada dörtlü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu. Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş."

"DAUM İLE KIYASLANMAK BÜYÜK ONUR"

"Christoph Daum çok büyük bir efsane. Onunla kıyaslanmak ve bu soruya maruz kalmak bile büyük onur. Sözler vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk maç için sabırsızlanıyorum."

"FELSEFEMİZ HÜCUM YAPMAK OLACAK"

"Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız."

"ASLA BAHANELER SUNMAM"

"Asla bahaneler sunmam. Hakem kararları için konuşmaya da alışkın biri değilim. Onların yaptığı iş de kolay değil. Rakiplerin de kapalı oynaması ve vakit geçirmesi yasak değil. Bunun doğru ve yanlış olduğunu tartışmaya, şikayet etmeye gerek yok. Rusya'da da benzer şeyler söylendi ama takıma bunlara odaklanmamalarını söyledim. Bizim üzerinde etkimizin olmadığı şeylerle vakit kaybedemeyiz."

"BENİM İÇİN TÜM OYUNCULAR AYNI"

"Belçika çok güzel bir ülke ama orada da Fransızca ve Felemenkçe konuşan oyuncular ayrımı var. Sürekli hangi dili konuşan oyuncuların daha fazla milli takıma çağrılacağı konuşuluyor. Benim için tüm oyuncular aynıdır."

DEVİN ÖZEK'İN AÇIKLAMASI

"TEDESCO'NUN BURADA OLMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

"Domenico Tedesco'nun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Hibrit, çok yönlü ve zor sistemleri oynayan bir kadro kurmaya çalıştık. Tedesco bu kadroyu kullanmak için net bir isimdi."

