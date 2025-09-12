İşte Tedesco’nun Fenerbahçe’deki oyun sistemi! Diziliş kararını verdi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. Genç teknik adam, göreve gelir gelmez takımla bir araya gelirken oyuncularına verdiği ilk mesajlarda birlik ve aidiyet vurgusu yaptı.

"Ben değil, biz"