Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi! İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. İtalyan çalıştırıcının bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 14:56 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 15:02
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yaşanan teknik direktör belirsizliği sona eriyor.

Adı Ange Postecoglou, Luciano Spaletti, Sebastian Hoeness, Marco Reus ve İsmail Kartal gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, son olarak Belçika milli takımını çalıştıran İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı.

39 yaşındaki çalıştırıcının bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

Domenico Tedesco, İtalyan asıllı Alman futbol teknik direktörüdür. 1985 doğumlu olan Tedesco, kariyerine 2008'de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

VfB Stuttgart (altyapı ve yardımcı antrenör)

TSG Hoffenheim (altyapı)

Erzgebirge Aue (2017)

Schalke 04 (2017-2019)

Spartak Moskova (2019-2021)

RB Leipzig (2021-2022)

Belçika Milli Takımı (2023-2025)

