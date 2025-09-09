Fenerbahçe Domenico Tedesco ile anlaşmaya yakın! Kısa süre içinde…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi. İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın aktardığı habere göre sarı-lacivertliler, İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile anlaşmaya oldukça yakın.