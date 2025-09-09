Fenerbahçe Domenico Tedesco ile anlaşmaya yakın! Kısa süre içinde…

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarında sona yaklaşıyor. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi. İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın aktardığı habere göre sarı-lacivertliler, İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile anlaşmaya oldukça yakın.
Haberde, Ange Postecoglou'nun Nottingham Forest ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe'nin tüm odağını Tedesco'ya yönelttiği ve görüşmelerde son aşamaya gelindiği vurgulandı. Tarafların kısa süre içinde resmi olarak anlaşma sağlamasının beklendiği kaydedildi.
Son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 39 yaşındaki teknik adam, EURO 2024'te Belçika ile son 16 turunda Fransa'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.
