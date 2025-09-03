CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe David Alaba için yarışa girdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe David Alaba için yarışa girdi.

Süper Lig Devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe Avusturyalı stoper David Alaba için transfer görüşmesine başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 14:52 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 15:00
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Beşiktaş, David Alaba için yarışa girdi.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş, Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Avusturyalı stoper David Alaba için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Defenca Central'de yer alan haberlere göre, her iki kulüp de Alaba'nın durumunu yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Beşiktaş, David Alaba için yarışa girdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in Alaba ile yolları ayırmaya sıcak baktığı ifade edildi. Ancak Alaba'nın, Madrid'den ayrılmaya sıcak bakmadığı ve şu anda Türkiye'ye gelme isteği taşımadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Beşiktaş, David Alaba için yarışa girdi.

Alaba'nın piyasa değeri şu an için 6 milyon Euro civarında olsa da, yüksek maaş beklentisi ve Real Madrid'in tutumu transferi zorlaştırdı. Fenerbahçe'nin bu transfer için kiralama formülünü masaya koyabileceği ve sezon sonunda opsiyonlu bir anlaşmaya yönelebileceği konuşulanlar arasında. Transfer sezonunun 12 Eylül'de kapanacak olması nedeniyle, Alaba'nın Türkiye'ye transferi şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak her iki kulüp de deneyimli savunmacıyı kadrolarına katmak için çaba gösteriyor.

