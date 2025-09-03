TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe David Alaba için yarışa girdi.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş, Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Avusturyalı stoper David Alaba için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Defenca Central'de yer alan haberlere göre, her iki kulüp de Alaba'nın durumunu yakından takip ediyor.
Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in Alaba ile yolları ayırmaya sıcak baktığı ifade edildi. Ancak Alaba'nın, Madrid'den ayrılmaya sıcak bakmadığı ve şu anda Türkiye'ye gelme isteği taşımadığı belirtildi.
Alaba'nın piyasa değeri şu an için 6 milyon Euro civarında olsa da, yüksek maaş beklentisi ve Real Madrid'in tutumu transferi zorlaştırdı. Fenerbahçe'nin bu transfer için kiralama formülünü masaya koyabileceği ve sezon sonunda opsiyonlu bir anlaşmaya yönelebileceği konuşulanlar arasında. Transfer sezonunun 12 Eylül'de kapanacak olması nedeniyle, Alaba'nın Türkiye'ye transferi şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak her iki kulüp de deneyimli savunmacıyı kadrolarına katmak için çaba gösteriyor.
