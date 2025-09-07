Jose Mourinho Fenerbahçe'den neden gönderildi? İlk kez açıklandı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho’nun ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu. İşte Koç’un, Portekizli teknik adamın gönderilme sebebine dair sözleri… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 13:07
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, Jose Mourinho ile yolların ayrılma sebebini ilk kez kamuoyuna açıkladı.

Ali Koç, ayrılığın kendisi için de duygusal olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Jose Mourinho'yu neden gönderdik? İlk kez açıklıyorum. Bu, acı bir ayrılıktı. Kimyamız uyuyordu, başarıları ortadaydı. Onu buraya getirebilmek bile başlı başına büyük bir başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum bir isimle yolları ayırmak benim için çok zordu."

Koç, Mourinho'nun oyun tarzına da değindi:

"Hocamızı getirirken savunma ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ancak sezon sonunda daha baskın bir futbol oynamamız gerektiğini konuştuk. Fenerbahçe'nin genetiği 99 gol atıp 99 puan toplamaktır. Benfica'ya elenmek sorun değildi, ama elenme şeklimiz kabul edilemezdi. Bu bana, geçen yılki futbolun devam edeceğini hissettirdi."

Başkan Ali Koç, kadronun potansiyeline vurgu yaparak ayrılığın sebebini netleştirdi:

"Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta rakipleri ezip geçmemiz gerekiyor. Neredeyse her maçta geri düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz. Elimizdeki kadronun bundan çok daha iyi futbol oynayabileceğine inandığımız için bu kararı aldık."

