Fenerbahçe'de teknik direktör mesaisi! Yabancı hoca gelmezse...

Fenerbahçe'de teknik direktör mesaisi! Yabancı hoca gelmezse...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğunun verileceği isim ile ilgili çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertlilerde gündemin sıcak ismi Zinedine Zidane veya herhangi bir yabancı teknik direktör ile anlaşma sağlanamaması durumunda kapısı çalınacak isim ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Fenerbahçe'de teknik direktör mesaisi! Yabancı hoca gelmezse...

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesinde teknik direktör arayışları da iyice hızlandı. Çok sayıda isimle temas halinde bulunan sarı lacivertliler, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile daha önceden başlayan görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör mesaisi! Yabancı hoca gelmezse...

İki teknik adamdan da geri dönüş alan Başkan Ali Koç, sürpriz bir hamle yaparak Fransız efsane Zinedine Zidane ile görüşmelere başladı. Son olarak 2021 yılında İspanyol devi Real Madrid'den ayrıldıktan sonra kendi isteği ile başka bir takım çalıştırmayan Zidane ile geçtiğimiz günlerde ilk görüşmeler yapıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör mesaisi! Yabancı hoca gelmezse...

ZIDANE İLK SIRADA BULUNUYOR

53 yaşındaki çalıştırıcıdan ilk etapta olumlu geri dönüş alan Başkan Ali Koç, önceliğini Fransız isme vermiş durumda. Yaklaşık 4 sene sonra yeniden takım çalıştırmaya hazırlanan Zidane'ın kurulan kadroyu beğendiği ve bu nedenle projeye de inandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de teknik direktör mesaisi! Yabancı hoca gelmezse...

Yabancı isimler üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde ise daha önce prensip anlaşmasına varılan ve her şartta göreve hazır olduğunu belirten İsmail Kartal getirilecek. Gelecek hafta bu belirsizliğe son verilmesi planlanırken, bu ismin kim olacağı merak konusu.

