Fenerbahçe'de teknik direktör mesaisi! Yabancı hoca gelmezse...

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesinde teknik direktör arayışları da iyice hızlandı. Çok sayıda isimle temas halinde bulunan sarı lacivertliler, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile daha önceden başlayan görüşmelerini sürdürüyor.

İki teknik adamdan da geri dönüş alan Başkan Ali Koç, sürpriz bir hamle yaparak Fransız efsane Zinedine Zidane ile görüşmelere başladı. Son olarak 2021 yılında İspanyol devi Real Madrid'den ayrıldıktan sonra kendi isteği ile başka bir takım çalıştırmayan Zidane ile geçtiğimiz günlerde ilk görüşmeler yapıldı.