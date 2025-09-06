Ailemle mutluyuz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, Manchester City'ye veda etti. Manchester City'de 8 sene kaleyi koruyan ve 18 kupa kazanan Brezilyalı kaleci, Fenerbahçe'ye gittiği için mutlu olduğunu söyledi. İngiliz kulübünün sosyal medya hesabına konuşan dünyaca ünlü eldiven, "Sekiz yıl sonra taşınmak, evi değiştirmek zor ve stresli ama ailemle birlikte mutluyuz. Bu, ben ve ailem için en iyi karar" ifadelerini kullandı.
