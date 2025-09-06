CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ailemle mutluyuz

Ailemle mutluyuz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, Manchester City'ye veda etti. Manchester City'de 8 sene kaleyi koruyan ve 18 kupa kazanan Brezilyalı kaleci, Fenerbahçe'ye gittiği için mutlu olduğunu söyledi. İngiliz kulübünün sosyal medya hesabına konuşan dünyaca ünlü eldiven, "Sekiz yıl sonra taşınmak, evi değiştirmek zor ve stresli ama ailemle birlikte mutluyuz. Bu, ben ve ailem için en iyi karar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ailemle mutluyuz
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, Manchester City'ye veda etti. Manchester City'de 8 sene kaleyi koruyan ve 18 kupa kazanan Brezilyalı kaleci, Fenerbahçe'ye gittiği için mutlu olduğunu söyledi. İngiliz kulübünün sosyal medya hesabına konuşan dünyaca ünlü eldiven, "Sekiz yıl sonra taşınmak, evi değiştirmek zor ve stresli ama ailemle birlikte mutluyuz. Bu, ben ve ailem için en iyi karar" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!
Reklam
DİĞER
Galatasaray’a 21’lik stoper! Sarı-kırmızılı takımdan sürpriz atak
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
F.Bahçe'de Kostic sürprizi!
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:54
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:47
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! 00:29
Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Mimovic için transferde sürpriz gelişme! 00:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 00:29
Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! 00:29
Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... 00:29
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! 00:29
Trabzonspor transferi resmen duyurdu! Trabzonspor transferi resmen duyurdu! 00:29
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! 00:29