Fenerbahçe’de Montella sürprizi! İspanya maçından sonra…

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefinin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.
Geçen sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Mourinho, ne Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sona erdirebildi ne de Şampiyonlar Ligi'ne katılım biletini aldırabildi. Ayrıca yaptığı açıklamalarla yönetimi hedef alması, Portekizli çalıştırıcının ayrılığına zemin hazırladı.
Bunun üzerine Kanarya, yeni sezon öncesi vakit kaybetmeden alternatifleri değerlendirmeye başladı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.