Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Montella sürprizi! İspanya maçından sonra…

Fenerbahçe’de Montella sürprizi! İspanya maçından sonra…

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından vakit kaybetmeden yeni teknik direktör arayışına başladı. Sarı-lacivertlilerin aday listesinde birçok isim yer alsa da listenin zirvesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 09:34
Fenerbahçe’de Montella sürprizi! İspanya maçından sonra…

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefinin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de Montella sürprizi! İspanya maçından sonra…

Geçen sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Mourinho, ne Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sona erdirebildi ne de Şampiyonlar Ligi'ne katılım biletini aldırabildi. Ayrıca yaptığı açıklamalarla yönetimi hedef alması, Portekizli çalıştırıcının ayrılığına zemin hazırladı.

Fenerbahçe’de Montella sürprizi! İspanya maçından sonra…

Bunun üzerine Kanarya, yeni sezon öncesi vakit kaybetmeden alternatifleri değerlendirmeye başladı.

Fenerbahçe’de Montella sürprizi! İspanya maçından sonra…

İlk temasların İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Roger Schmidt ve Edin Terzić gibi isimlerle kurulduğu belirtilirken Akşam'ın aktardığı habere göre listenin zirvesinde Vincenzo Montella yer alıyor.

Fenerbahçe’de Montella sürprizi! İspanya maçından sonra…

GÖZLER 7 EYLÜL SONRASI YAPILACAK GÖRÜŞMEDE

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önce Gürcistan, ardından 7 Eylül'de İspanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe yönetimi, bu maçların ardından Montella ile masaya oturmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de Montella sürprizi! İspanya maçından sonra…

Sarı-lacivertli ekibin Futbol Direktörü Devin Özek'in, göreve gelecek ismin yabancı olması gerektiğini savunduğu iddia edilirken bu durum Montella ihtimalini daha da güçlendiriyor.

