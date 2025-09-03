Fenerbahçe’de Montella sürprizi! İspanya maçından sonra…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefinin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.