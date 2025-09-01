Başkent'te Fener alayı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Jose Mourinho'nun sıkıcı oyunundan bıkan ve Portekizli teknik adamı kovan Fenerbahçe, dün Zeki Murat Göle yönetiminde, Gençlerbirliği karşısına çıktı. Futbolcular, sergiledikleri performansla adeta Jose Mourinho'dan kurtulduklarını bir bayram havasında tüm Türkiye'ye gösterdi. Daha ilk dakikadan itibaren özüne dönen bir Fenerbahçe vardı sahada ve bunun karşılığını da çok geçmeden aldı. Sağlı sollu ataklarla Gençlerbirliği'nin kalesine yüklenen sarı-kanarya 14'te Pereira'nın kendi kalesine attığı golle karşılaşmada öne geçti.

NESYRİ'DEN 5 DAKİKADA DUBLE

Bu golden sonra farkı artırmak için bastıran Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri sahneye çıktı. 35'te takımını 2-0 öne geçiren Faslı yıldız, bu golden 5 dakika sonra ise kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. İlk yarı bu skorla sonlandı. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Goutas, Gençlerbirliği adına farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Fenerbahçe, oyunuyla ve aldığı skorla Jose Mourinho'ya adeta 'Fenerbahçe böyle oynar' mesajı gönderdi.

DORGELES NENE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Dorgeles Nene, dün sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Başkent deplasmanında ilk 11'de maça başlayan genç oyuncu, oyunuyla göz doldurdu. İlk golde vurdu top Pereira'ya çarptı. Gol kendi kalesine yazıldı.

TARAFTAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Gençlerbirliği, Fenerbahçe taraftarının bilet talebi çok olunca ek kontenjan açtı ve bir kale arkası tamamen sarı-lacivertli futbolseverlere ayrıldı.

MİLAN'DAN İSABET

Milan Skriniar, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında pas hatası yapmadan en yüksek pas sayısına ulaşan Fenerbahçeli oyuncu oldu. Slovak stoper, 86 pas girişiminin hepsinde isabet sağladı.